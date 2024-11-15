Популярний напій зменшує ризик алкоголізму

Хоча кофеїн вважається психоактивною речовиною і може викликати залежність, він перешкоджає розвитку алкоголізму. Міжнародна група вчених встановила, що ця речовина блокує реакції мозку на алкоголь.

Психоактивні речовини впливають на організм і змінюють поведінку людини різними способами, пише 24 Канал з посиланням на Translational Psychiatry.

Також на тему Чому підліткам подобаються електронні цигарки: результати дослідження

Наприклад, кофеїн може тимчасово зменшувати кількість сірої речовини в мозку, що негативно впливає на когнітивних можливостях, тоді як алкоголь, незалежно від його міцності, погіршує раціон, змушуючи надавати перевагу жирній, смаженій, солоній та копченій їжі, а також простим вуглеводам замість клітковини.

Нове дослідження кави

Дослідники з кількох університетів Італії та США помітили, що одна психоактивна речовина може захищати організм від іншої. Вони вивчали поведінку мозку гризунів, які отримували кофеїн перед вживанням алкоголю. Результати роботи були опубліковані в журналі Translational Psychiatry.

У ході експерименту, в якому брали участь самці щурів, одній групі давали лише алкоголь, іншій — алкоголь з кофеїном, а третій – препарати, які блокують певні рецептори для аналізу впливу кофеїну.

Кава зменшує ризик алкоголізму

Дослідження показало, що кофеїн ефективно блокує вивільнення дофаміну, викликане алкоголем, який дає відчуття задоволення і може спонукати до повторного вживання спиртного. Крім того, кофеїн запобігає утворенню салсолінолу – хімічної сполуки, пов'язаної з системою винагороди. Кофеїн також може перешкоджати активації дофамінових нейронів, що зазвичай відбувається під впливом алкоголю.

Аналогічним чином кофеїн впливав на організм мишей, коли їм вводили не алкоголь, а салсолінол і морфін безпосередньо. Ці речовини мали активувати дофамін незалежно від алкоголю, але кофеїн блокував їхню дію.

Дослідники вважають, що кофеїн можна використовувати як основу для розробки засобів профілактики алкогольної залежності. Проте дослідження має свої обмеження, оскільки в ньому брали участь лише самці щурів, які не мали досвіду вживання алкоголю. Надалі вчені планують повторити експеримент на самках, а також на тваринах з уже встановленою залежністю від алкоголю.