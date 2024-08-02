Як допомогти організму після безсонної ночі

Сучасний спосіб життя часто призводить до дефіциту сну, який ми накопичуємо, жертвуючи годинами відпочинку заради роботи, інтернет-серфінгу чи спілкування. Це призводить до погіршення самопочуття, зниження концентрації та підвищеної дратівливості. Згодом такий режим може сприяти розвитку хронічних захворювань.

Дослідження показало, що після 10 днів недосипання робота головного мозку не може повністю нормалізуватись навіть через тиждень.

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Як відновитись після недосипу

Для компенсації браку сну корисно висипатися у вихідні дні. Хоча не зовсім ясно, чи це допомагає повністю "розрахуватися" з недосипом, дослідження за участю 43 тисяч осіб показало, що такий підхід може знизити ризик смертності та сприяти нормалізації обміну речовин. Короткочасний денний сон тривалістю від 10 до 20 хвилин може допомогти залишатися бадьорим протягом дня, покращити пам'ять та розумові здібності. При недосипанні важливо стежити за рівнем гідратації, тому що брак сну може призвести до зневоднення, а це негативно впливає на всі системи організму. Вживання достатньої кількості рідини допоможе почуватися краще. Правильне харчування також відіграє ключову роль, оскільки недосипання часто призводить до погіршення дієти та збільшення споживання шкідливих продуктів. Здорове харчування допоможе мінімізувати можливу шкоду. Проведення часу на свіжому повітрі допомагає відновити циркадні ритми та покращити якість нічного сну. Кава може тимчасово допомогти зберегти бадьорість, але не замінить повноцінного відновлення сну.

Як налагодити сон

Виспатися лише вихідних і кілька разів подрімати під час перерви на роботі може виявитися недостатньо, щоб "сплатити борг перед сном". Для відновлення може знадобитися час. Важливо простежити, щоб у майбутньому ефекти недосипання не накопичувалися. Для цього: