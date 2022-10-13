Їжа впливає на інтенсивність болю під час менструації: від яких продуктів краще відмовитись

Багато жінок змушені приймати ліки проти болю під час менструації, науковці стверджують, що стан можна полегшити за допомогою дієти.

Приблизно 90% дівчат-підлітків відчувають менструальний біль. Більшість використовують безрецептурні ліки для полегшення болю, але з обмеженими позитивними результатами.

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Нове дослідження болю під час менструації

Нове дослідження, яке очолила Стефані Фобіон, підкреслює, що дієти з високим вмістом омега-3 жирних кислот і низьким вмістом оброблених харчових продуктів, олії та цукру зменшують запалення, яке є ключовим фактором менструального болю.

Цей аналіз був розроблений, щоб вивчити вплив дієти на менструальний біль і визначити, які продукти сприяють цьому, а які можуть його зменшити. Дослідження було проведено за допомогою огляду літератури, який виявив численні дослідження, які вивчали схеми харчування, які призвели до менструального болю.

Загалом, ці дослідження показали, що дієта з високим вмістом омега-6 жирних кислот сприяють запаленню, а продукти з високим вмістом омега-3 жирних кислот зменшують його. Під час вимірювання дієтичного запального індексу виявилося, що ті, хто дотримується веганської дієти (виключає тваринний жир), мають найнижчий рівень болю.

Які продукти посилюють біль під час менструації

Посилення запалення, яке викликає біль під час менструації провокують дієти з великим вмістом:

червоне м'ясо;

тваринні жири;

обробленні продукти;

цукор;

кава;

сіль.

Всі ці продукти не є складовою здорового харчування, тому, щоб зменшити інтенсивність болю під час менструації потрібно переглянути свою дієту.