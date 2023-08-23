Нітрати в кавунах: коли можна купити безпечні плоди, щоб не отруїтися

Небезпеку ранніх кавунів зазвичай пов'язують із високим вмістом у яких нітратів – добрив, стимулюючих дозрівання плодів. Однак шкода від їхнього вживання не доведена, а користь точно є.

Застереження про небезпеку травневих, червневих чи навіть липневих кавунів зазвичай ґрунтуються на тому, що в таких плодах міститься велика кількість нітратів, а вони шкідливі для нашого організму.

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Наскільки небезпечні нітрати

Деякі лікарі поділяють цю думку і стверджують, що нітрати перетворюються на нітрити, які перетворюють білок крові гемоглобін на метгемоглобін – дефектну форму, не здатну транспортувати кисень. Також існують дані про канцерогенність нітрозамінів – інших речовин, що утворюються з нітратів у нашому організмі.

Звідки в кавунах нітрати? Нітрати дійсно використовуються як добрива, які стимулюють дозрівання врожаю. Крім цього, рослини всмоктують нітрати із ґрунту, навіть якщо там немає добрив. У фруктах та овочах, які потрапляють до нас на стіл, міститься 85% нітратів, які ми споживаємо з їжею.

Правда, в самих рослинах найбільша кількість нітратів концентрується не в плодах, а в зеленому листі. Таким чином, "нітратними лідерами" є скоріше шпинат, салат латук, крес-салат і рукола, а не кавуни – у них вміст нітратів приблизно в 10 – 100 разів менший. Такий діапазон обумовлений особливостями клімату та специфікою сільського господарства країн, у яких проводився вимір.

І все-таки чи небезпечні нітрати в кавунах? Згідно з оцінкою Європейського агентства з безпеки харчів, загальна користь від вживання овочів і фруктів все ж таки вища, ніж потенційна шкода від надходження нітратів в організм.

Більш того, деякі речовини, що утворюються з нітратів, можуть бути навіть корисними для нас. Наприклад, за деякими даними, нітрити беруть участь у захисті організму від мікробів, а оксид азоту сприяє розслабленню стінок судин та зниженню артеріального тиску.

Що щодо канцерогенності нітрозамінів, якою побоюються противники ранніх кавунів? Нітрати дійсно можуть перетворюватися на ці речовини в нашому травному тракті. Однак одночасне вживання вітаміну С здатне придушити цю реакцію. Добре, що він міститься у тому ж кавуні.

Загалом фрукти в дієті – це чудовий спосіб знизити ризик розвитку раку. На думку експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, на день потрібно з'їдати щонайменше 400 грамів овочів та фруктів.

Чому люди отруюються кавунами

Які небезпеки все ж таки можуть бути при вживанні ранніх кавунів? Ті ж, що і при вживанні пізніх: погано помитий кавун може призвести до харчового отруєння. Якщо на кірці кавуна перебувають хвороботворні бактерії, при розрізанні вони потраплять у м'якоть, а звідти – у наш організм.

Щоб цього не допустити, перед вживання кавуна його обов'язково потрібно ретельно промити. Якщо на кірці кавуна видно залишки землі, краще додатково пройтися губкою або щіткою. З цієї причини не варто купувати вже нарізані кавуни: продавець міг його не помити чи скористатися брудним ножем.