Як запобігти несподіваним панічним атакам: 3 прості поради

Панічна атака – стресовий стан, який одразу вибиває з ритму життя. Психологи розповіли, які методи допомагають заспокоїтися та зменшать шанс панічного нападу.

Автори книги "Подолати панічний розлад" Девід Вестбрук та Хадіжа Рауф зазначили, що є способи, за допомогою яких можна опанувати несподівані напади.

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Панічні атаки можуть вибити з нормального життєвого ритму та ускладнити життя людині.

Що відомо про панічні атаки Цей стан – раптовий приступ сильного страху, який негативно впливає на фізичні функції людини. Панічні атаки відбуваються зазвичай тоді, коли немає реальної небезпеки або видимої причини занепокоєння для організму. Панічний розлад може настати у будь-який час, що може нести серйозну загрозу для здоров’я та життя людини.

Панічна атака може початись зненацька / Фото Unsplash

Експерти пропонують розглянути 3 методи, які можуть допомогти впоратися з панічною атакою.

Релакс та розслаблення

Одна з перших реакцій на страх у тілі людини – це скорочення м’язів та їх напруження. Щоб зменшити навантаження на мускулатуру та допомогти собі, треба вчитися розслабляти їх тоді, коли вам цього хочеться. Вестбрук та Рауф радять спробувати розслабляти м’язи, коли вас щось лякає.

Йога допоможе розслабитись / Фото Unsplash

Релаксація м’язів потребує тренувань – навряд чи можна з першого разу отримати бажаний результат. Експерти радять зайнятися йогою або подивитися відеоуроки. Варто опанувати техніку поперемінного напруження та розслаблення м’язів.

Автори книги зазначають, що результат ці техніки приносять лише за умови постійної практики, а також якщо ви вправляєтеся в них не у стані паніки.

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Контроль дихання

При хвилюванні людина дихає частіше, тому варто спробувати регулювати своє дихання, коли вас щось лякає. Експерти додають, що занадто часте та глибоке дихання може викликати появу інших симптомів, які спричинять новий напад паніки.

Варто дихати повільно та вдумливо, не намагаючись хапнути якомога більше повітря.

Не дихайте поверхнево, верхньою частиною грудної клітки. Вдихайте через ніс, а видихайте через рот. Спробуйте зробити повільний вдих на рахунок "1 і 2 і 3 і 4". Далі видихніть повітря, повільно рахуючи до 6,

– радять у психологічній клініці "Сенс".

Правильне дихання допоможе заспокоїтися / Фото Unsplash

Відволікайтеся на щось інше

Найпростіший спосіб опанувати занепокоєння – почати думати про щось інше. Звичайно, різко перемкнутися на філософські думки чи математичні розрахунки не варто – можна просто обдумати, що є навколо вас.

Експерти пропонують рахувати якісь конкретні предмети, що вас оточують, або нагадати собі слова улюбленої пісні. Важливо пам’ятати – щоб відволіктися від паніки, треба дуже зосередитися на своїх думках.

Перемкніть свою увагу на щось інше / Фото Unsplash