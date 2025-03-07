Як пропуск сніданку впливає на дітей: важлива інформація для усіх батьків

Австралійські вчені виявили значний зв’язок між сніданком та успішністю дітей у навчанні. Згідно з дослідженням, школярі, які не снідають, демонструють гірші результати на тестах NAPLAN (серія екзаменів з грамотності та математики, що проводяться серед учнів 3, 5, 7 і 9 класів Австралії) порівняно з тими, хто регулярно снідає.

Команда Австралійського інституту досліджень дітей проаналізувала звички 28 651 дитини з Південної Австралії віком від 8 до 16 років і зіставила їх із результатами тестів. З’ясувалося, що 57,6% дітей іноді пропускають сніданок, а 10,1% зізналися, що зовсім не снідають, повідомляє 24 Канал з посиланням на Public Health Nutrition.

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Нове дослідження впливу сніданків

Наші дослідження свідчать, що пропуск сніданку підвищує ймовірність того, що діти опиняться на рівні або нижче за мінімальні національні стандарти NAPLAN. Ми спостерігали цю тенденцію у всіх п’яти тестах,

– заявила керівниця дослідження доктор Аланна Сінкович.

Вона додала, що найгірші результати були у тих, хто ніколи не снідав. Проте навіть ті, хто іноді пропускав сніданок, мали підвищений ризик низької успішності порівняно з дітьми, які снідають щодня

Як заохотити дітей до сніданку

Автори дослідження наголошують, що батьки можуть заохочувати дітей снідати. Наприклад, надання дитині можливості вибору їжі може зробити ранкове приймання їжі більш привабливим.

Однак науковці зазначають, що пропуски сніданків можуть бути пов’язані з іншими чинниками. Зокрема, діти з малозабезпечених сімей, де бракує продуктів, або ті, хто дотримується дієт, частіше відмовляються від ранкової трапези.