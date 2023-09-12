Що буде з організмом, якщо 3 тижні не займатись сексом

Секс здатний знижувати рівень кортизолу, який пов'язують з рівнем стресу. Виходячи з цього уже зрозуміло, що відсутність сексу може впливати на вашу тривожність.

Секс та стрес – який зв'язок

Яким чином секс корелює з рівнем стресу у нашому житті і як підвищений рівень кортизолу може погіршити не лише наше самопочуття, а й стан здоров'я, розповіла Ганна Ревунець – лікарка-сексологиня, асистентка кафедри Медичної психології, психотерапії та психосоматичної медицини НМУ ім. Богомольця.

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За словами лікарки, тривалий підвищений рівень гормону стресу може призвести до:

гіперглікемії (дисбалансу цукру в крові);

зниження щільності кісток;

зменшення м’язової тканини;

підвищення артеріального тиску;

порушення когнітивних функцій;

збільшення жиру в зоні живота;

зниження імунітету;

пригніченої функції щитоподібної залози.

! Під час сексу рівень кортизолу знижується, натомість підвищується рівень "гормону щастя" – серотоніну. А цей гормон навпаки має антидепресивний ефект. Що вищий рівень серотоніну, то краще настрій.

Кортизол може спровокувати розвиток різних захворювань – від підвищеного тиску та цукрового діабету до психічних розладів. Довготривала дія кортизолу негативно впливатиме на репродуктивну систему і чоловіків, і жінок,

– пояснює сексологиня.

Якщо сексу немає вже три місяці

Ганна Ревунець пояснює, що три місяці без сексу – це тривалий період як для людей, які займались щодня сексом, так і для тих, хто мав статевий акт раз на тиждень. І мова не про лібідо, сексуальне бажання чи жагу до задоволення. Відсутність сексу, за словами сексологині, дійсно має фізіологічний вплив на здоров'я.

Наприклад, тривала відсутність сексуального життя може призвести до застою крові в органах малого тазу у жінок та чоловіків. Адже секс – це фізактивність, яка провокує активну роботу судин та м'язів в цій зоні, отже, рух крові.

"Застій збільшує ризик розвитку простатиту у чоловіків. Це погіршує якість сперми та впливає на репродуктивну функцію", – звернула увагу лікарка.

Тож, за її словами, це може мати негативні наслідки для жінок:

кандидоз,

фіброми,

чи кісти.

Це своєю чергою теж негативно впливає на репродуктивну здатність та менструальний цикл.

Проте зазвичай такі наслідки виникають у людей, які мали певні передумови до цього. Наприклад, у жінки були гінекологічні проблеми, на них наклалось тривале утримання від сексу. Наслідок – погіршення наявних проблем, – додає пані Ганна.

Також відсутність сексу може погіршити стосунки між партнерами. Адже важливою складовою гармонійних стосунків є статеве життя.