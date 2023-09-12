Что будет с организмом, если 3 недели не заниматься сексом
Источник:LIGA.net.
Секс способен снижать уровень кортизола, связывающегося с уровнем стресса. Исходя из этого, уже понятно, что отсутствие секса может влиять на вашу тревожность.
Секс и стресс – какая связь
Как секс коррелирует с уровнем стресса в нашей жизни и как повышенный уровень кортизола может ухудшить не только наше самочувствие, но и состояние здоровья, рассказала Анна Ревунец – врач-сексологиня, ассистентка кафедры Медицинской психологии, психотерапии и психосоматической медицины НМУ им. Богомольца.
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По словам врача, длительный повышенный уровень гормона стресса может привести к:
- гипергликемии (дисбаланс сахара в крови);
- снижение плотности костей;
- уменьшение мышечной ткани;
- повышение АД;
- нарушение когнитивных функций;
- увеличение жира в зоне живота;
- снижение иммунитета;
- угнетенной функции щитовидной железы.
Кортизол может спровоцировать развитие различных заболеваний от повышенного давления и сахарного диабета до психических расстройств. Длительное действие кортизола будет негативно влиять на репродуктивную систему и мужчин, и женщин,
– объясняет сексологиня.
Если секса нет уже три месяца
Анна Ревунец объясняет, что три месяца без секса – это длительный период как для людей, занимавшихся ежедневно сексом, так и для тех, кто имел половой акт раз в неделю. И речь не о либидо, сексуальном желании или жажде удовольствия. Отсутствие секса, по словам сексологи, действительно оказывает физиологическое влияние на здоровье.
К примеру, длительное отсутствие сексуальной жизни может привести к застою крови в органах малого таза у женщин и мужчин. Ведь секс – это физактивность, провоцирующая активную работу сосудов и мышц в этой зоне, следовательно, движение крови.
"Застой увеличивает риск развития простатита у мужчин. Это ухудшает качество спермы и влияет на репродуктивную функцию", – обратила внимание врач.
Так что, по ее словам, это может иметь негативные последствия для женщин:
- кандидоз,
- фибромы,
- или кисты.
Это также негативно влияет на репродуктивную способность и менструальный цикл.
Однако обычно такие последствия возникают у людей, которые имели определенные предпосылки для этого. К примеру, у женщины были гинекологические проблемы, на них наложилось длительное воздержание от секса. Следствие – ухудшение имеющихся проблем, – добавляет Анна.Также отсутствие секса может усугубить отношения между партнерами. Ведь важной составляющей гармонических отношений является половая жизнь.