Що буде з зубами, якщо перестануть фторувати воду

2007 року жителі Джуно, столиці Аляски, проголосували за припинення додавання фтору в питну воду, побоюючись можливої ​​шкоди. Через п'ять років дітям довелося лікувати карієс на раз на рік частіше.

Дослідження про переваги фторування води для профілактики карієсу проводяться протягом десятиліть, тоді як про наслідки припинення фторування набагато менше інформації.

Також на тему: Захворювання ясен призводять до пошкодження мозку: важливе дослідження

Дослідження фтору

2007 року в місті Джуно, столиці Аляски, припинили додавання фтору в питну воду. Вчені з Університету Аляски в Анкориджі з'ясували, до чого це спричинило. В ході дослідження оцінювалися дані державних медичних страховок Medicaid двох груп дітей та підлітків віком 18 років та молодших.

Перша група складалася з 853 пацієнтів, які проходили лікування карієсу у 2003 році. Вони були в "оптимальних умовах", коли питну воду фторували. Друга група – 1052 пацієнти – проходила лікування карієсу у 2012 році у "несприятливих умовах" (через п'ять років після припинення фторування).

Відсутність фтору негативно впливає на зуби

Дослідники визначили, що цей тимчасовий розрив призвів до значної різниці у поширеності карієсу у молодшій віковій групі. Діти до 6 років із першої групи в середньому лікували карієс та його наслідки 1,55 раза на рік, тоді як у другій групі цей показник зріс до 2,52. Тобто після припинення фторування діти ходили до стоматолога на один раз на рік частіше.

У дітей та підлітків старше 6 років ефект був менш вираженим. Дослідники припустили, що далася взнаки частковий захист, пов'язаний з впливом фтору на зубну емаль в ранньому віці (до заборони в 2007 році).

Результати доводять, що навіть при використанні фторвмісної зубної пасти, полосканні та професійної профілактики карієсу, фторування води має лікувально-профілактичний ефект для населення.