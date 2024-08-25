Як вибрати рюкзак дитині до школи: інструкція

Підготовка до шкільного сезону завжди пов'язана з певними складнощами: необхідно придбати олівці, різноманітні зошити, а також вибрати рюкзак, який буде одночасно функціональним, довговічним та ще гарним для дитини.

Ми розповімо, як знайти ідеальний рюкзак, який викличе захоплення у вашої дитини та витримає випробування часом. Ось основні моменти, на які потрібно звернути увагу під час вибору.

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Якість рюкзака

Ознаки неякісного рюкзака можуть включати:

Слабкі шви чи тонкі нитки. Якщо шви нерівні та нитки здаються тонкими, швидше за все, рюкзак швидко порветься.

Необроблені краї тканини, які можуть застрягти у блискавці.

Блискавки без захисних тканинних клапанів, через які до рюкзака може потрапити вода.

Розмір рюкзака

Для молодших школярів потрібно обирати моделі, призначені спеціально для дітей, тому що дорослі рюкзаки можуть бути дуже великими. Ідеальний рюкзак закінчується на рівні приблизно 5 сантиметрів вище талії дитини.

Також важливо стежити за тим, щоб вага рюкзака не перевищувала 10 – 20% від ваги дитини, щоб уникнути нерівномірного навантаження на хребет та можливих болів у м'язах та суглобах. А зв'язок між вагою рюкзака та викривленням хребта поки не доведений.

Ширина лямок та наявність ременів

Лямки мають бути широкими та м'якими для захисту плечей від тиску та для зручності носіння. Регульовані по довжині лямки дозволяють налаштувати рюкзак під зріст дитини.

Рекомендується вибирати рюкзак із двома лямками, щоб уникнути нерівномірного розподілу ваги, який може виникнути при носінні сумки на одному плечі.

Перед покупкою важливо, щоб дитина приміряла рюкзак. Якщо в рюкзаку є додаткові ремені, їх потрібно відрегулювати так, щоб нагрудний ремінь не обмежував рухи рук і був розташований на комфортній висоті, а ремінь на поясі щільно облягав тіло, не здавлюючи живіт.

Багато кишень та відділень допоможе школяреві організувати простір у рюкзаку та рівномірно розподілити вагу.

Зовнішній вигляд

Головне правило при виборі рюкзака – враховувати думку дитини, оскільки саме вона його носитиме. Якщо дитина вибирає модель із зображенням улюбленого персонажа, але якість залишає бажати кращого, варто знайти компроміс і пошукати аналогічний дизайн, але вищої якості, щоби рюкзак прослужив довше.