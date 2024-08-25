Как выбрать рюкзак ребенку в школу: инструкция

Подготовка к школьному сезону всегда связана с определенными сложностями: необходимо приобрести карандаши, разнообразные тетради, а также выбрать рюкзак, который будет одновременно функциональным, долговечным и еще красивым для ребенка.

Мы расскажем, как найти идеальный рюкзак, который вызовет восхищение у вашего ребенка и выдержит испытание временем. Вот основные моменты, на которые нужно обратить внимание при выборе.

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Качество рюкзака

Признаки некачественного рюкзака могут включать:

Слабые швы или тонкие нити. Если швы неровные и нити кажутся тонкими, скорее всего, рюкзак быстро порвется.

Необработанные края ткани, которые могут застрять в молнии.

Молнии без защитных тканевых клапанов, через которые в рюкзак может попасть вода.

Размер рюкзака

Для младших школьников нужно выбирать модели, предназначенные специально для детей, потому что взрослые рюкзаки могут быть очень большими. Идеальный рюкзак заканчивается на уровне примерно 5 сантиметров выше талии ребенка.

Также важно следить за тем, чтобы вес рюкзака не превышал 10 – 20% от веса ребенка, чтобы избежать неравномерной нагрузки на позвоночник и возможных болей в мышцах и суставах. А связь между весом рюкзака и искривлением позвоночника пока не доказана.

Ширина лямок и наличие ремней

Лямки должны быть широкими и мягкими для защиты плеч от давления и для удобства ношения. Регулируемые по длине лямки позволяют настроить рюкзак под рост ребенка.

Рекомендуется выбирать рюкзак с двумя лямками, чтобы избежать неравномерного распределения веса, который может возникнуть при ношении сумки на одном плече.

Перед покупкой важно, чтобы ребенок примерил рюкзак. Если в рюкзаке есть дополнительные ремни, их нужно отрегулировать так, чтобы нагрудный ремень не стеснял движения рук и был расположен на комфортной высоте, а ремень на поясе плотно облегал тело, не сдавливая живот.

Много карманов и отделений поможет школьнику организовать пространство в рюкзаке и равномерно распределить вес.

Внешний вид

Главное правило при выборе рюкзака – учитывать мнение ребенка, поскольку именно он будет его носить. Если ребенок выбирает модель с изображением любимого персонажа, но качество оставляет желать лучшего, стоит найти компромисс и поискать аналогичный дизайн, но высшего качества, чтобы рюкзак прослужил дольше.