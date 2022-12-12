Як не зіпсувати зір під час постійних відключень світла

Вся Україна потерпає через відключення світла, до яких призвели російські обстріли цивільної інфраструктури. Це призвело до того, що людям доводиться працювати і займатися повсякденними справами при поганому освітленні.

Але брак світла може негативно впливати на зір – очі більше напружуються, щоб розгледіти текст чи картинку та швидше втомлюються.

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Через це очі швидко втомлюються і може відчуватися печіння або біль в очах, а іноді навіть і головний біль,

– зазначили в Національній службі здоров'я України.

Як зберегти зір, коли немає світла

Щоб вберегти очі під час відключень світла варто дотримуватися таких правил:

Якщо ви працюєте з комп’ютером – уникайте цілковитої темряви. Світла від одного монітору недостатньо для очей. Подбайте про правильне альтернативне освітлення.

Обирайте лампи й ліхтарі, що освітлюють кімнату рівномірним білим кольором. Це найбільш комфортне світло для очей, оскільки імітує денне освітлення. Подбайте про те, щоб світло рівномірно заповнювало кімнату, а не було спрямоване лише в одну точку.

У жодному разі світло ліхтарів чи лам не має сильно світити вам в очі. Це може негативно вплинути на зір, викликати додаткове навантаження, сльозотечу.

За можливості замініть свічки на ліхтарі чи акумуляторні лампи – мерехтіння світла може викликати відчуття дискомфорту й втому очей, а також негативно позначається на нервовій системі.

Уникайте кольорового освітлення, зокрема синього освітлення (декоративних світильників, гірлянд тощо). Таке світло неприродне і небезпечне для здоров’я очей.

Якщо відчуваєте симптоми синдрому сухого ока, користуйтеся зволожувальними краплями.

Щогодини робіть 5-хвилинну перерву від гаджетів. У цей час корисно виконати вправи для очей (подивитися вгору, вниз, у різні сторони) та частіше дивитися вдалину – це допоможе вашим очам розслабитися.

А якщо ви відчуваєте погіршення зору або постійний дискомфорт – зверніться до сімейного лікаря, який скерує до офтальмолога.