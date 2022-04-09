Як вберегти психіку, якщо війна буде довгою: 5 важливих порад від сімейного лікаря

Експерти вважають, що війна може бути тривалою. І думки про це та й сама затяжна війна викликає в людей тривогу та страх. Як вберегти психіку в часи війни – читайте поради від лікаря у статті.

Практичними порадами поділився сімейний лікар Ігор Заставний в ефірі 24 каналу.

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Як вберегти психіку, якщо війна буде довгою

Перш за все, важливо визнати проблему.

За словами сімейного лікаря, необхідно підготувати себе до того, що війна може тривати доволі довго. Коли ви це визнаєте, то стане простіше, і ви зможете своє життя підлаштувати під війну, як це роблять, наприклад, в Ізраїлі.

Другий крок – важливо зробити собі графік дня, щоб ви відбували контрольованість ситуації.

"Потрібно, щоб ви знали, наприклад, що о 8 ранку треба прокинутися поснідати, в 9 – йдете на роботу чи волонтерити, далі обід тощо", – сказав Заставний.

Наступне – потрібно відновити свої звичні справи та хобі.

ЛІкар запевняє, що зараз важливо відновити ті справи, які вам приносили задоволення до війни. "Зараз всі на це забили, але треба відновлювати і потрохи повертатися до цього, можливо, навіть через силу", – додав Заставний.

Четвертий крок – вкрай важливо знайти людину, з якою комфортно спілкуватися.

Експерт запевняє, що на якій би відстані ви не були, але хоча б раз на день-два треба поговорити про свої почуття та психологічний стан.

І останнє – на відносно безпечній території практикувати помірні фізичні навантаження.

Як каже лікар, це може бути годинна прогулянка вдень чи заняття спортом на вуличних майданчиках.

Це вкрай важливо, бо війна буде довгою, і нам важливо зберегти наш психологічний стан на належному рівні, щоб ми могли боротися далі,

– наголосив Заставний.

Як переселенцям звикнути до іншого життя? Сімейний лікар зізнається, що що людський організм і психіка здатна пристосовуватися до будь-яких можливих умов.

"Тому просто потрібно облаштувати свій побут, їсти і спілкуватися з людьми, які приносять вам задоволення. Намагайтеся зробити це частиною свого життя. Всі вищесказані поради також спрацюють", – сказав Ігор Заставний.

До слова, в умовах війни мільйонам громадян довелося покинути свій дім, аби переїхати у безпечне місце. Через такі страшні події у людей виникає величезний спектр емоцій, тож на них потрібно правильно реагувати. Як говорити з переселенцями – читайте поради у статті.

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