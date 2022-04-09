Как уберечь психику, если война будет долгой: 5 важных советов от семейного врача

Эксперты полагают, что война может быть продолжительной. И мысли об этом и сама затяжная война вызывает у людей тревогу и страх. Как уберечь психику во время войны – читайте советы от врача в статье.

Практическими советами поделился семейный врач Игорь Заставный в эфире 24 канала.

К теме "Тревога – это нормально": психотерапевт посоветовала, как овладеть эмоциями во время войны

Как уберечь психику, если война будет долгой

Прежде всего, важно признать проблему.

По словам семейного врача, необходимо подготовить себя к тому, что война может длиться достаточно долго. Когда вы это признаете, то станет проще, и вы сможете подстроить свою жизнь под войну, как это делают, например, в Израиле.

Второй шаг – важно сделать график дня, чтобы вы отбывали контролируемость ситуации.

"Нужно, чтобы вы знали, например, что в 8 утра нужно проснуться позавтракать, в 9 – идете на работу или волонтерить, дальше обед и т.д.", – сказал Заставный.

Следующее – нужно возобновить свои привычные дела и хобби.

Врач уверяет, что сейчас важно возобновить те дела, которые вам доставляли удовольствие до войны. "Сейчас все на это забили, но надо восстанавливать и понемногу возвращаться к этому, возможно даже через силу", – добавил Заставный.

Четвертый шаг – очень важно найти человека, с которым комфортно общаться.

Эксперт уверяет, что на каком бы расстоянии вы ни были, но хотя бы раз в день-два нужно поговорить о своих чувствах и психологическом состоянии.

И последнее – на относительно безопасной территории практиковать умеренные физические нагрузки.

Как говорит врач, это может быть часовая прогулка днем ​​или занятия спортом на уличных площадках.

Это крайне важно, потому что война будет долгой, и нам важно сохранить наше психологическое состояние на должном уровне, чтобы мы могли бороться дальше,

– подчеркнул Заставный.

Как переселенцам привыкнуть к другой жизни? Семейный врач признается, что человеческий организм и психика способны приспосабливаться к любым возможным условиям.

"Поэтому просто нужно обустроить свой быт, есть и общаться с людьми, которые доставляют вам удовольствие. Старайтесь сделать это частью своей жизни. Все вышесказанные советы также сработают", – сказал Игорь Заставный.

К слову, в условиях войны миллионам граждан пришлось покинуть свой дом, чтобы переехать в безопасное место. Из-за таких страшных событий у людей возникает огромный спектр эмоций, поэтому на них нужно правильно реагировать. Как говорить с переселенцами читайте советы в статье.

Интересное видео: Война может закончиться гораздо быстрее, – Зеленский ответил, при каких условиях