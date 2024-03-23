Що можна зробити, щоб не виникало здуття живота та газовиділення

Метеоризм та газовиділення – природний процес, і більшість людей пукають близько 20 разів на день. Але інколи це трапляється частіше, пояснюємо, як цього уникнути.

Як зменшити здуття живота

Їсти повільніше та усвідомленіше. Неможливо повністю уникнути ковтання повітря, але можна зменшити його кількість. Коли ми їмо швидко, ми заковтуємо набагато більше повітря. А ще не варто їсти на ходу чи під час занять іншою діяльністю.

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Не жувати жуйку. Через це ми теж ковтаємо більше повітря, ніж зазвичай. Якщо турбуєтеся про свіжість дихання, можна використовувати ополіскувач для рота.

Їсти менше продуктів, які викликають у вас газоутворення. Популярні винуватці газів – деякі вуглеводи, що містять лактозу, фруктозу, нерозчинну клітковину та крохмаль. Такі речовини ферментуються в товстому кишківнику та викликають проблеми із травленням.

Перевірити харчову непереносність. Вона якраз викликає розлад травлення, включаючи діарею, гази, здуття живота та нудоту. Однією з найпопулярніших вважається непереносність лактози. Визначити конкретну харчову непереносність та підібрати дієту допоможе лікар-гастроентеролог.

Уникати газованих напоїв та пива. Бульбашки повітря в них часто викликають відрижку. Але частина цього повітря пройде травним трактом і вийде з організму через пряму кишку у вигляді газів.

Спробувати ферментні добавки. Але лише після консультації з лікарем. Наприклад, існує травний фермент альфа-галактозидазу, який допомагає розщеплювати складні вуглеводи. Одне дослідження показало, що цей фермент значно знижує тяжкість метеоризму після їжі з квасолею, але він не допомагає при газах, спричинених лактозою або надлишком клітковини.

Кинути курити. Зараз навіть не говоритимемо про шкоду від куріння загалом. У нашій ситуації важливо те, що кожного разу, коли людина затягується цигаркою, вона ковтає повітря.

Уникати закрепів. Коли фекалії залишаються у товстій кишці протягом довгого часу, триває процес ферментації. Виділяється багато газів, що мають неприємний запах. Перший крок – пити більше води. Другий крок – збільшити споживання клітковини за допомогою фруктів та овочів.

Збільшити фізичну активність. Рух допомагає налагодити роботу травної системи. А ще після ситої вечері краще вирушити на прогулянку.

Коли потрібно звернутись до лікаря через гази

В деяких випадках може знадобитися допомога фахівця. Потрібно звернутися до терапевта, якщо:

метеоризм впливає життя і завдає незручності;

болить живіт чи здуття живота не минає;

продовжуються закрепи або діарея;

ви втратили вагу без причини.

Але в більшості випадків надлишки газів не є ознакою чогось серйозного.