Схоже на наркотичну залежність: наскільки щасливі трудоголіки

Дослідники з Італії провели експеримент за участю 139 штатних працівників, які переважно працюють в адміністративному відділі, щоб визначити, як ставлення до роботи впливає на їхній добробут.

Учасники спочатку проходили психологічне тестування для визначення ставлення до своєї роботи. Потім дослідники вивчали їхній настрій та сприйняття робочого навантаження.

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Трудоголіки нещасні навіть на роботі

Результати показали, що в переважній більшості у трудоголіків настрій у середньому був гіршим, ніж в інших учасників. Цей стан тримався протягом усього дня незалежно від робочого навантаження.

Схоже на інші види поведінкової та наркотичної залежності, де початкова ейфорія змінюється негативними емоційними реакціями,

– сказали автори, пояснюючи психологічний механізм.

Дослідники також з'ясували, що зв'язок між залежністю від роботи та негативним настроєм був більш виражений у жінок, ніж у чоловіків. Це, ймовірно, може бути обумовлено тиском через гендерні стереотипи.

Експерти попереджають, що залежність від роботи може призвести до несприятливих наслідків не тільки для взаємин із близькими та друзями, а й для фізичного та психічного здоров'я.

Трудоголіки та вигорання

Найчастіше такі люди ще мають перфекціонізм, який не завжди підвищує ефективність у роботі. Людина не може відокремити суттєве від несуттєвого, набирає все більше завдань і вважає, що чим більше вона перевіряє ще раз, тим краще працює. Насправді це не так.

Має бути пріоритет, потрібно вміти відмовлятися. При перфекціонізмі чи проблемах з особистими кордонами неможливо сказати "ні" і зупинитися. Це, звичайно ж, підвищує можливість вигоріти.

Є ще одна особистісна особливість, коли людина не відокремлює себе від роботи. Тобто, якщо вона добре виконує роботу, то молодець. Якщо помиляється – погана. І чим більше навантаження, тим більше "поганого" починає себе сильніше накручувати й тиснути. Неможливість поблажливості до себе, відпускати якісь важкі ситуації та відокремлюватися від роботи, безумовно, вестиме до вигоряння.