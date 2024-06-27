Як строгість виховання дітей впливає на зловживання алкоголем

У новому дослідженні вчені проаналізували, як методи виховання можуть опосередковано впливати на стресові рівні дітей і, як наслідок, на їхню схильність до епізодичного вживання алкоголю та пов'язаних із цим проблем у майбутньому. Отримані дані дали кілька несподіваних відкриттів.

У світі стрес став невіддільною частиною життя, викликаючи занепокоєння і психічне напруження. Часто, стикаючись з нерозв'язними проблемами, люди можуть втратити контроль над собою, що іноді призводить до зловживання алкоголю.

Також на тему Україна серед лідерів за наслідками: в яких країнах Європи найбільше та найменше пʼють

Нове дослідження впливу виховання

Методи виховання, які застосовуються батьками, сильно впливають на життя їхніх дітей. Так, стрес, пережитий у дитинстві, може вплинути на майбутню поведінку дорослої людини, включаючи зловживання алкоголем. Психологи та медичні фахівці з університетів Аризони, Флориди та Північно-Східного університету в Бостоні (США) вирішили перевірити цю гіпотезу.

Дослідники виділяють три основні стилі виховання: авторитарний, авторитетний та поблажливий. Авторитарний стиль характеризується строгим контролем та відсутністю гнучкості, що може призвести до розвитку невпевненості та комплексу неповноцінності у дитини. Попередні дослідження показали, що такий стиль виховання може сприяти розвитку депресії, стресу та невротизму у дітей.

У новому дослідженні взяли участь 938 студентів університету, серед яких були представники різних етнічних груп. Вони заповнили анкети, що стосуються авторитету батьків і свого рівня стресу, а також розповіли про своє вживання алкоголю і проблеми, що виникають у зв'язку з цим.

Строгість виховання не підвищує ймовірність зловживання алкоголем

Результати показали, що авторитарний стиль виховання батьків корелював зі стресом у дітей, але цей результат не можна було назвати статистично значущим. Тим часом авторитетність обох батьків виявилася пов'язана з нижчим рівнем стресу.

Поблажливість чоловіка стосовно дитини трохи посилювала психічну напругу, а вседозволеність з боку матері впливала на це сильніше. Студенти чоловічої статі частіше, ніж жіночої стикалися з епізодичним пияцтвом. Проте сильніший стрес, навпаки, приводив до меншої кількості таких епізодів.

Таким чином, авторитетний стиль виховання може опосередковано призводити до серйозніших епізодів пияцтва через знижений стрес, що в результаті може викликати проблеми з алкоголем. Навпаки, авторитарний стиль виховання корелював із меншою кількістю проблем, пов'язаних з алкоголем, що спростовує гіпотезу про те, що діти авторитарних батьків стикаються із проблемами через стрес та алкоголь.

Дослідники дійшли висновку, що діти, виховані у поблажливій манері, можуть бути більш імпульсивними та схильними до вживання алкоголю, оскільки такі батьки рідко вчать їх самоконтролю, що веде до вживання алкоголю як засобу для зняття стресу.