Які хвороби можуть виникнути через стрес

Організм може реагувати на стрес по-різному. Хтось переживає стресові ситуації порівняно легко, а в деяких людей можуть навіть загостритися чи розвинутись захворювання.

Види стресу

Стрес буває гострим (короткостроковим) та хронічним (довгостроковим). Також виділяють такий тип, як епізодичний гострий стрес – фактично це хронічний стрес, який відбувається спалахами і не менш руйнівно впливає на організм. Він виникає, коли травмуюча ситуація не вирішується через що з нею доводиться довго контактувати.

Також на тему: Відсутність стресу негативно впливає на здоров'я

Крім того, є і "позитивний" стрес: його люди переживають під час катання на атракціонах, перед побаченнями, в очікуванні інших приємних подій. Однак навіть такий вид стресу може перейти в "хронічну" форму та завдати організму шкоди. Так, стрес може призвести до виникнення труднощів у вирішенні повсякденних завдань, ускладнити вибудовування міжособистісних відносин і вплинути на здоров'я. Наприклад, стрес може викликати депресію та порушення сну.

Які проблеми може викликати стрес

Сильний гострий стрес (умовно, якщо людина стала свідком насильства, нещасного випадку чи стихійного лиха) може спровокувати гіпертонію, аритмію, інфаркт, інсульт і навіть раптову смерть – особливо, якщо людина має порушення в роботі серця та судин.

При гострому стресі, який трапляється при контакті з потенційно небезпечною ситуацією, м'язи різко напружуються – так організм прагне захиститися від травм та болю, якщо доведеться битися чи втекти від загрози. У нормі, коли небезпека відступає, тіло розслаблюється, функціонування всіх систем нормалізується. Але при хронічному стресі релаксація не відбувається. Через це тіло і психіка завжди перебувають в напрузі, що може призвести до болів в області плечей, шиї і голови.

Стресові ситуації запускають реакцію гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової осі, яка безпосередньо відповідає за підтримку гомеостазу організму, адаптацію до факторів зовнішнього середовища та виживання під час стресу. Саме ця система викликає викид кортизолу, через що підвищується концентрація глюкози – це необхідно для отримання енергії та оперативного вирішення загрозливої ​​ситуації. Відповідно, хронічний стрес загрожує розвитком інсулінорезистентності та цукрового діабету другого типу.

Може від стресу постраждати і дихальна система: при гострому стресі дихання частішає, іноді виникає задишка. На тлі хронічного стресу можуть загостритися респіраторні та аутоімунні захворювання, хронічна обструктивна хвороба та хронічний бронхіт. У деяких випадках сильний стрес може навіть викликати астматичний напад, а також через гіпервентиляцію може статися панічна атака.

З боку шлунково-кишкового тракту при стресі можуть виникнути такі ускладнення, як біль, здуття, запор або діарея, печія, спазми стравоходу або кишечника, нудота. Крім того, у деяких людей під час стресу змінюється апетит: це може бути як відмова від їжі, так і невгамовний голод.

Стрес впливає і на функціонування репродуктивної системи. У чоловіків хронічний стрес може призвести до еректильної дисфункції, а у жінок – знизити фертильність або погіршити перебіг передменструального синдрому (спазми, затримка рідини в організмі, здуття живота, поганий настрій, перепади настрою). Також нерідко при гострому стресі у людей підвищується лібідо, а при хронічному суттєво падає.