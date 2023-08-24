Перестаньте сваритись: як налагодити спілкування в інтернеті

Інтернетом користуються реальні люди, але спілкування в мережі відрізняється від "звичайного": текстове повідомлення або емодзі можна інтерпретувати не так, як задумував автор. І це вже фундамент для виникнення непорозуміння чи навіть скандалу.

Великий вклад в розбрат українці роблять російські провокатори та боти, які закидають в наше інформаційне середовище тези, які не мають простої відповіді і є дискусійними. А через емоційне виснаження люди здебільшого просто починають сваритись. Тому ми спробуємо пояснити, як покращити вашу безпеку в інтернеті.

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Чому люди в інтернеті такі агресивні

Віртуальна комунікація багатьом людям надає сміливості і навіть "розв'язує руки", через що вони можуть перестати бути тактовними, поважати почуття чи час співрозмовників. Наприклад, хтось може залишати анонімні коментарі або створити сторінку з чужими фотографіями та під вигаданим ім'ям. А це для багатьох власне карт-бланш на негатив.

Причому нерідко за одним неприємним коментарем йде агресія у відповідь, починається конфлікт, який переростає в багатосторінкову лавину взаємних звинувачень, аж до переходу на особистості. Поки кілька людей "борються", решта людей спостерігає або – рідше – втручається.

Як зробити спілкування в інтернеті безпечним

Як і простий етикет, онлайн-правила можуть відрізнятися залежно від культури та часу. Ми наведемо кілька основних принципів.

Пам'ятайте: у мережі ви взаємодієте з живими людьми. Неприємними можуть бути не лише слова, а й форма подачі: наприклад, якщо писати великими літерами, співрозмовник може вирішити, що ви перейшли на крик.

Орфографія важлива. Інтернет-спілкування, особливо в особистому листуванні, сприймається швидше як усне мовлення, а не письмове. І в таких випадках, якщо різко почати ставити крапки наприкінці речення, це може виглядати як пасивна агресія.

Спілкування голосом чи відео комфортно не всім. Пастку з суб'єктивним сприйняттям орфографії можна обійти та спілкуватися голосом чи відео. Однак такий формат підходить не всім і не завжди: наприклад, людина може просто не мати змоги поспілкуватися вголос. Тому перед записом таких повідомлень чи дзвінками краще уточнити у співрозмовника. Якщо вам незручний такий формат, про це теж треба сказати.

Вашої відповіді чекають. На повідомлення, особливо від близьких, краще намагатися відповідати протягом кількох годин. Тривале уникнення комунікації може спричинити стрес. Однак слід пам'ятати, що як ви, так і інші люди можуть бути зайняті або хотіти побути на самоті і мають право не відповідати одразу.

Не ображайте один одного. Перехід на особистості, словесні війни, свідомо образливі і хибні висновки, слова і висловлювання часто не тільки не мають сенсу, а й сіють негатив. Щобільше, за образу в мережі вас можуть притягнути до відповідальності, наприклад, за статтею 277 Цивільного кодексу – "Захист честі, гідності та ділової репутації".

Не надсилайте іншим людям особисту інформацію, якою поділилися з вами. Це стосується як тексту, так і голосових або відео та фотографій. Перед цим важливо спитати дозволу у адресанта. А за розголошення персональних даних – це можуть бути П. І. О., номер телефону, адреса електронної пошти, логіни або паролі, дані карт – передбачена кримінальна відповідальність за статтею 182.

Як зберегти власну безпеку в інтернеті

Крім того, хоча правила етикету більшою мірою стосуються того, як чинити з іншими людьми, не менш важливо подбати про себе та свої межі:

очистити своє інформаційне поле, наприклад не спілкуватися з неприємними для вас людьми;

відписатися від сторінок людей і спільнот після контакту з якими ви почуваєтеся засмученими або спустошеними;

не додавати кого-небудь у список друзів, якщо ви не хочете, маєте повне право цього не робити, навіть якщо це родичі;

закрийте сторінку, якщо вам некомфортно від можливої ​​уваги, так сторонні не зможуть відстежувати ваші оновлення;

виставте налаштування приватності, щоб вас не могли додавати до спільноти чи бесіди без вашої згоди, – так не доведеться раз-по-раз годинами видаляти непотрібні чати;

заблокуйте користувача, якщо він наполегливо порушує ваші кордони, наприклад продовжує "стукатися" у друзі, хоча ви позначили, що не хочете спілкуватися, або надсилає картинки, які вам неприємно бачити, хоча ви пояснили свою позицію, і не раз.

До речі, дехто впевнений, що гидоти пишуть лише діти чи підлітки – через це в мережі навіть з'явився архетип "школяра". Хоча практично займатися цим можуть дуже різні люди, незалежно від віку чи соціального статусу. Не кажучи вже про цілі мережі сервісів, де опрацюють шахраї та боти, а вони зазвичай повнолітні.