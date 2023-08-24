Перестаньте ссориться: как наладить общение в интернете

Интернетом пользуются реальные люди, но общение в сети отличается от обычного: текстовое сообщение или эмодзи можно интерпретировать не так, как задумывал автор. И это уже фундамент для возникновения недоразумения или скандала.

Большой вклад в раздор украинцы делают российские провокаторы и боты, которые забросают в нашу информационную среду тезисы, не имеющие простого ответа и дискуссионные. А из-за эмоционального истощения люди в большинстве своем просто начинают ссориться. Поэтому мы попытаемся объяснить, как улучшить вашу безопасность в Интернете.

Также на тему Как избавиться от мешков под глазами

Почему люди в интернете так агрессивны

Виртуальная коммуникация многим людям придает смелости и даже "развязывает руки", поэтому они могут перестать быть тактичными, уважать чувства или время собеседников. К примеру, кто-то может оставлять анонимные комментарии или создать страницу с чужими фотографиями и под вымышленным именем. А это для многих карт-бланш на негатив.

Причем нередко за одним неприятным комментарием идет ответная агрессия, начинается конфликт, который перерастает в многостраничную лавину взаимных обвинений, вплоть до перехода на личности. Пока несколько человек "борются", остальные наблюдают или - реже - вмешиваются.

Как сделать общение в интернете безопасным

Как и простой этикет, онлайн-правила могут отличаться в зависимости от культуры и времени. Мы приведем несколько основных принципов.

Помните, что в сети вы взаимодействуете с живыми людьми. Неприятными могут быть не только слова, но и форма подачи: например, если писать прописными буквами, собеседник может решить, что вы перешли на крик.

Орфография важна. Интернет-общение, особенно в личной переписке, воспринимается скорее как устная речь, а не письменная. И в таких случаях, если резко начать ставить точки в конце предложения, это может выглядеть как пассивная агрессия.

Общение голосом или видео удобно не всем. Ловушка с субъективным восприятием орфографии можно обойти и общаться голосом или видео. Однако такой формат подходит не всем и не всегда: например, человек может просто не иметь возможности пообщаться вслух. Поэтому перед записью таких сообщений или звонками лучше уточнить собеседника. Если вам такой формат неудобен, об этом тоже надо сказать.

Вашего ответа ждут. На сообщения, особенно от близких, лучше пытаться отвечать в течение нескольких часов. Длительное избегание коммуникации может вызвать стресс. Однако следует помнить, что как вы, так и другие люди могут быть заняты или хотеть побыть одному и имеют право не отвечать сразу.

Не оскорбляйте друг друга. Переход на личности, словесные войны, заведомо оскорбительные и ложные выводы, слова и высказывания часто не только бессмысленны, но и сеют негатив. Более того, за оскорбление в сети вас могут привлечь к ответственности, например, по статье 277 Гражданского кодекса – "Защита чести, достоинства и деловой репутации".

Не отправляйте другим людям личную информацию, которым поделились с вами. Это касается как текста, так и голосовых или видео и фотографий. Перед этим важно спросить разрешения у адресанта. А за разглашение персональных данных – это могут быть Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты, логины или пароли, данные карт – предусмотрена уголовная ответственность по статье 182.

Как сохранить собственную безопасность в интернете

Кроме того, хотя правила этикета в большей степени касаются того, как поступать с другими людьми, не менее важно позаботиться о себе и своих границах:

очистить свое информационное поле, например, не общаться с неприятными для вас людьми;

отписаться от страниц людей и сообществ после контакта с которыми вы чувствуете себя расстроенными или опустошенными;

не добавлять кого-либо в список друзей, если вы не хотите, имеете полное право этого не делать даже если это родственники;

закройте страницу, если вам неуютно от возможного внимания, так посторонние не смогут отслеживать ваши обновления;

выставьте настройки конфиденциальности, чтобы вас не могли добавлять в сообщество или беседы без вашего согласия, – так не придется время от времени удалять ненужные чаты;

заблокируйте пользователя, если он настойчиво нарушает ваши границы, например продолжает "стучать" в друзья, хотя вы обозначили, что не хотите общаться, или посылает картинки, которые вам неприятно видеть, хотя вы объяснили свою позицию, и не раз.

Кстати, некоторые уверены, что гадости пишут только дети или подростки – поэтому в сети даже появился архетип "школьника". Хотя практически заниматься этим могут очень разные люди, независимо от возраста или социального статуса. Не говоря уже о целых сетях сервисов, где проработают мошенники и боты, а они обычно совершеннолетние.