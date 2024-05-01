Як відмовити у сексі, щоб не образити партнера

Популярна культура диктує нам образи партнерів, які мають однакове сексуальне бажання. Але що робити, якщо ваш партнер у настрої, але ви – ні? Є одне просте рішення: сказати "ні". Пояснюємо, як це зробити.

Чому нормально відмовлятися

Сексуальні переваги у кожного свої. Кожна людина має право хотіти чи не хотіти сексу – загалом, чи прямо зараз. Це може бути обумовлено безліччю причин, починаючи від втоми та закінчуючи простою відсутністю сексуального потягу.

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Відмова – свідчить лише про те, що людина просто не в настрої до сексу, а не відсутність кохання. Це особливо підтверджується, якщо замість сексу партнер запропонує зробити щось інше разом, щоб обом сподобалося.

Важливість взаємної згоди

Тут можна провести паралель із чаєм. Навіть якщо людина обожнює чай і зазвичай з вами його п'є, сьогодні вона може не хотіти пити чай взагалі. Це норма. У вас таке є право відмовитися від того, що вам не подобається – і це нормально.

Секс – це діяльність, яка повинна приносити задоволення всім учасникам. Він має відбуватися за взаємною згодою та з повагою. Тому що спроба насильно нав'язати будь-які сексуальні дії – це порушення особистих кордонів іншої людини, і це є насильством.

Як відмовити так, щоб нікого не скривдити

Відмовляти може бути складно не лише у сексу. Це навичка встановлення своїх кордонів, що вимагає часу та практики для його освоєння. Для цього вам потрібно зрозуміти, що ви дійсно хочете або не хочете, і бути готовими захищати своє рішення.

Відмовтеся доброзичливо, але впевнено, використовуючи прямі та ясні вирази. Тоді шанси, що ваше "ні" буде почуте, збільшуються, і залишають менше місця для непорозумінь або вмовлянь.

Виразіть свої почуття таким чином, щоб відмова сприймалася менш болісно. Наприклад, за допомогою фрази "Я ціную тебе і розумію, що ти хотів би займатися сексом, але зараз я занадто втомився (-а) / не в настрої / просто не вистачає часу".

Будьте щирі з собою та партнером, вибираючи відповідну аргументацію і будьте готові її підтримати – наприклад, запропонувавши обійматися. І в жодному разі не дорікайте партнеру за "одержимість сексом" – це може бути дуже боляче.

Якщо це прийнятно для вас, запропонуйте альтернативу сексу. Наприклад, коли один партнер мастурбує, інший його пестить або запропонуйте варіант спільного проведення часу або відкладіть секс на пізніше. Таким чином, ваш партнер зрозуміє, що ви його любите та цінуєте, просто зараз вам не хочеться.

Якщо відмову не розуміють

Якщо партнер продовжує наполягати, впевнено повторіть свою відмову. Навіть якщо секс вже розпочався, у вас є повне право відмовитись від нього в будь-який момент. Ви також можете спробувати пояснити, як ви почуваєтеся, коли вас примушують. Якщо людина поважає вас, вона, мабуть, прислухається до вас.

Якщо "ні" регулярно ігнорується, це причина для роздумів. Можливо, ваш партнер не вміє виявляти кохання іншим способом – але цього можна навчити. Або, можливо, сексуальні стосунки для нього мають значно більше значення, ніж решта.

Це слід обговорити відкрито, а також розглянути можливість звернутися до сексолога або секс-терапевта, щоб покращити комунікацію в парі. Але важливо пам'ятати: проста відмова нікого не робить "поганим". Це просто відмова.