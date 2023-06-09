Як швидко заснути: простий, але дієвий спосіб – вправа 4 – 7 – 8

Сон дуже важливий для нашого нормального функціонування. Від якості сну залежить наша продуктивність, емоційний стан, а тому така навичка, як швидко засинати – згодиться кожному з нас.

Не обов'язково вдаватись до снодійних чи інших радикальних методик, достатньо сформувати звичні ритуали,які ваш організм буде сприймати за сигнал "до відбою". Так, гарною звичкою може стати теплий душ.

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Після того, як ми виходимо з теплої ванни, тіло різко втрачає температуру. Все просто, коли людині холодно – вона починає засинати.

Також варто провітрити приміщення перед сном, свіже повітря лише сприятиме міцному сну, а ось ноги краще тримати в теплі.

Проста вправа для сну

Якщо ж заснути швидко у вас таки не виходить, спробуйте просту методику: 4 – 7 – 8. Вона діє, як седативний препарат, переконайтесь самі!

! Людська фізіологія влаштована так, що коли ми затримуємо подих, а потім повільно видихаємо, пульс сповільнюється. Таким чином стреси і скутість відходять, а організм розслабляється і засинає.

Як виконувати методику 4 – 7 – 8: