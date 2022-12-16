Як правильно відновитися після травм: поради медиків

Відновлення після травми вимагає правильного плану реабілітації та терпіння. На жаль, багато з нас не вміє чекати і поспішає повернутися до навантажень.

Що робити, якщо ви травмувалися

Процес одужання у кожного проходитиме по-своєму. По-перше, все залежить від ваших фізіологічних особливостей, а по-друге, травма може бути різною. У цьому матеріалі мова йде лише про незначні ортопедичні травми, наприклад, про пошкодження м'язів під час спортивних тренувань або пошкодження спини під час роботи у дворі. Якщо ви отримали серйознішу травму, вам потрібно лікуватися тільки під наглядом лікаря.

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Експерти рекомендують виконати такі дії, щоб уникнути погіршення ситуації:

Забудьте про роботу. Як тільки ви отримали травму, вам потрібно відразу розслабитися і відпочити. Не потрібно робити роботу в саду, намагатися завершити тренування або добігти до фінішу. Крім цього, не потрібно тиснути на хворе місце або розминати суглоб, який ви пошкодили.

Прикладайте лід. Холодний компрес краще залишати не більше ніж на 20 хвилин. Це допоможе зняти набряк та трохи зменшить біль.

Теплий компрес. Фахівці рекомендують чергувати лід та грілку. Тепло може зменшити м'язове навантаження.

Підніміть місце травми вище. Якщо це можливо, наприклад, якщо ви травмували ногу, підніміть пошкоджену ділянку. Це може зменшити набряк.

У період відновлення дуже важливо дослухатися свого організму. Якщо біль починає посилюватися, не бійтеся знизити рівень своєї активності доти, доки він не вщухне.

Тільки після того, як вас огляне лікар, а ви більше не відчуватимете болю, ви можете приступити до зміцнення м'язів у проблемній області. Як тільки ви відновитеся, ви можете спробувати просте домашнє тренування з обтяженнями, щоб відновити втрачені м'язи.

Харчування в період відновлення

Їжа та добавки можуть допомогти вашому організму швидше відновитися. Ось кілька продуктів і поживних речовин, які потрібно включати в раціон:

Білок: травми можуть призвести до втрати м'язової маси, тому що область, яку ви пошкодили, використовується менше, поки ви відпочиваєте для відновлення.

Вітамін С: вживання їжі, багатої на вітамін С, може допомогти підвищити здатність вашого організму виробляти колаген, що дозволить тканинам гоїтися ефективніше.

Вчені також виявили, що низький рівень цинку затримує загоєння, тому для відновлення після травми можна збільшити споживання таких продуктів, як бобові, насіння та горіхи.