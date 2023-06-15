Як схуднути без дієт: 17 перевірених і безпечних способів

Їсти і не набирати вагу – мрія багатьох. І якщо вам здається, що це якась супер здібність, то запевняємо: усе значно простіше, ніж вам здається. Шлях до стрункості без заборон в усвідомленому харчуванні.

Іноді його ще називають інтуїтивним. Насправді наш організм унікальний механізм, і якщо навчитись його слухати – він стане вам найкращим другом під час схуднення. Дієти не працюють – це шлях в нікуди, короткочасні обмеження дають такий же короткотривалий результат. Тому, варто задуматись над зміною харчових звичок.

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Ось 17 методів схуднення без дієти, які були клінічно доведені. Ці поради є ефективними та універсальними:

Ніяких голодувань

Навіть якщо ви спершу й втратите початкову вагу – це вода, і зовсім скоро цифри на вагах – покажуть ті самі цифри, що й на початку. Найкращий і єдиний спосіб схуднути – це здорове харчування. Включіть у свій раціон свіжі овочі та фрукти, цільнозернові продукти, нежирное м'ясо та здорові жири.

Почніть ранок зі склянки води

Більшість із нас п'є менше води, ніж насправді потрібно організму. В ідеалі для схуднення необхідно випивати 3 літри води в день. особливо зважайте на те скільки води ви п'єте, якщо ви тренуєтеся і багато потієте, тоді норма води може бути й вищою.

Недостатнє споживання води може змусити вас їсти більше та відчувати втому. Це зрештою зупиняє метаболізм, що, своєю чергою, перешкоджає втраті жиру. Вживання достатньої кількості води є запорукою здорового способу життя.

Не пропускайте сніданок

Це дуже хитка думка, що пропуск сніданку – це спосіб зменшити споживання калорій і схуднути. Сніданок є важливим прийомом їжі протягом дня, і його не слід ігнорувати. Коли ви пропускаєте сніданок, до обіду ви починаєте відчувати сильний голод і в кінцевому підсумку переїдаєте та обираєте нездорову їжу.

Тому краще снідайте упродовж години після пробудження.

Пийте зелений чай

Зелений чай чудово прискорює метаболізм. Він містить EGCG – антиоксидант, який допомагає виводити токсини та покращує загальний стан здоров'я. А відтак, вживання зеленого чаю може допомогти схуднути.



Зелений чай корисний не лише для схуднення, а й для здоров'я / Фото Unsplash

Жуйте повільно

Дослідження довели, що якщо ви витрачаєте час на пережовування їжі, ви, швидше за все, споживаєте менше калорій. Повільне жування запобігає переїданню, оскільки дає мозку додатковий час для отримання сигналів від шлунка про те, що він ситий. Це також сприяє правильному травленню.

Збалансоване харчування

Рекомендується пережовувати їжу приблизно від 35 до 50 разів за ковток.

Кожен ваш прийом їжі повинен містити білки, вуглеводи (овочі/фрукти/зерна), цілісні продукти та здорові жири. Хитрість полягає в тому, щоб знайти баланс між групами продуктів, щоб ваше тіло було в змозі переробляти їх, забезпечувати енергією, виводити токсини, підвищувати імунітет і покращувати загальний стан здоров'я.

Споживайте фрукти, овочі та цільні зерна

Овочів і фруктів у вашому раціоні має бути більше ніж продуктів з високим вмістом жиру і калорій. Щодня споживайте 5 різних овочів і 3 різних фрукта, оскільки вони багаті вітамінами, мінералами, фітонутрієнтами та клітковиною.

Їжте білок під час кожного прийому їжі

Продукти, що містять нежирний білок, повинні входити до кожного прийому їжі чи перекусу, оскільки вони забезпечують відчуття ситості протягом тривалого періоду часу, і таким чином ви не переїдатимете.

Дотримуйтеся дієти з високим вмістом білка: це може бути йогурт, невелика порція горіхів, яйця, бобові і нежирне м'ясо.

Обмежте споживання пакетованих напоїв

Вживання упакованих соків, енергетичних напоїв, газованої води і навіть газованої води з нульовим вмістом калорій не тільки заважає вам схуднути, але й шкодить вашому здоров'ю. попри те, що на упакуванні цих напоїв може бути позначка "без цукру", або "безкалорійн", вони мають інші смакові добавки, які роблять їх подекуди й гіршими за звичайні.

Пийте свіжовичавлені або холодно віджаті фруктові чи овочеві соки.

Вечеряйте до 19:30

Не вечеряйте надто пізно – таким чином ви з більшою ймовірністю наберете кілька зайвих кілограмів і точно не схуднете. Найоптимальніше, якщо останній прийом їжі буде до 19:30. Трав'яний чай – хороший варіант, щоб вгамувати голод. Почистіть зуби, щоб відволіктися від думки про їжу.

Обмежте вживання алкоголю.

Хоча алкоголь сам по собі не викликає збільшення ваги, він містить порожні (без поживних речовин) калорії та може спричинити каскад негативних наслідків. Слід пам'ятати, що метаболізація алкоголю стає пріоритетом номер один, а це означає, що втрата жиру фактично призупиняється щоразу, коли у вашому тілі є алкоголь.

Також алкоголь негативно впливає на якість сну, що може мати негативний вплив на вашу енергію, кардіотренування та вибір їжі наступного дня (часто це жирна, калорійна їжа, фастфуд).

Достатньо спіть

Важливість сну не можна ігнорувати, коли мова йде про схуднення. Поки ви спите, ваше тіло працює, щоб регулювати ваші системи та загоювати будь-які пошкодження. Навіть травна система посилено переробляє вашу їжу, метаболізує вуглеводи та розщеплює жири.

Брак сну призводить до зміни рівня гормонів, зокрема кортизолу та інсуліну. Кортизол регулює метаболізм цукру, жиру, білка, мінеральних речовин і води, а інсулін відповідає за рівень цукру в крові і накопичення жиру. Якщо ви не висипаєтесь, збільшується вироблення кортизолу та підвищується рівень інсуліну, що робить втрату ваги ще складнішою. Таким чином, хороший нічний сон може дуже допомогти в зниженні ваги.



Під час сну організм відновлюється і спалює чимало калорій / Фото Unsplash

Рахуйте свої кроки

Ви коли-небудь думали про те, що ми сидимо майже 24 години на добу, чи вдома? А чи знаєте ви, що лише прогулявшись 15 – 20 хвилин, ви зможете покращити своє здоров'я в десятки разів? Ходіть пішки до найближчого продуктового магазину, пішки або на велосипеді до офісу та з офісу, гуляйте наодинці, під час побачень або з домашнім улюбленцем, підніміться сходами замість ліфта.

Тренуйтесь: обирайте той вид спорту, який вам до вподоби

Активність – це дуже дієвий спосіб схуднути. Ви ж знаєте головне правило схуднення? Усе дуже просто: витрачайте більше калорій, аніж споживаєте – і ви дуже швидко побачите результат – стрункість та здорове тіло.

Якщо ви ненавидите ходити в спортзал, не забувайте, що існує ще багато фізичних активностей, які допоможуть вам почуватись краще. Ви також можете зупинитись на домашніх тренуваннях, щоб скинути вагу.

Почніть повільно, вивчіть правильну техніку виконання вправ, підготуйте своє тіло і розум, а потім викладіться на 100% у 60 хвилинному тренуванні.

Медитуйте

Стрес може сприяти накопиченню жиру в організмі. Тривога, стрес, депресія та інші негативні емоції призводять до підвищення рівня кортизолу (гормону стресу), що, у свою чергу, може сприяти накопиченню жиру в організмі. Спробуйте медитувати принаймні 10 хвилин на день, щоб зменшити рівень стресу. Звичайно, на початку це буде важко, але щоденна практика наповнить вас позитивом, хорошими настроями та допоможе впоратися зі стресом.

Уникайте шкідливих перекусів

Ви можете перекусити маленькою морквою, буряком, огірком, жменею арахісу або фісташок, фруктами, попкорном тощо. Вони низькокалорійні та дуже поживні – комбінація, яка найкраще підходить для людей, які намагаються схуднути. Але, будь ласка, уникайте снеків, тістечок, печива, цукерок і інших шкідливих для фігури продуктів. Це не означає, що їх слід демонізувати і обмежувати себе. Строгі обмеження зазвичай не працюють. Але й не варто щодня споживати ці продукти і намагатись схуднути.

Любіть і поважайте своє тіло

Люди плутають значення цих слів. Любити своє тіло – це дбати про нього, стежити за тим, чим ви його наповнюєте, не заважати йому скидати вагу. Але й поважайте його . Любіть своє тіло і худніть. Ніхто не каже, що вам потрібно схуднути, щоб полюбити своє тіло. Ви повинні піклуватися про своє тіло так, як воно піклується про вас.