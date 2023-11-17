Погано чую: як самостійно перевірити, чи не погіршився слух

Приблизно 1,3 мільярда людей у світі стикаються з проблемами слуху або зазнають впливу шумів, які можуть призвести до втрати слуху. Пояснюємо, що робити, якщо у вас виникли підозри на погіршення слуху.

Як перевірити слух самостійно

Перевірити гостроту слуху можна і самостійно, для цього можна використати додаток від ВООЗ, він називається hearWHO. Ви можете завантажити його, перейшовши за цим посиланням для користувачів Android або тут для людей з iOS.

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Після встановлення програми необхідно заповнити короткий профіль, вказавши такі стандартні дані, як вік та стать, а потім вибрати тихе місце для проведення тесту.

Далі потрібно налаштувати гучність навушників так, щоб було чути названі цифри, і далі не можна буде змінювати цей рівень. У процесі тестування вам кілька разів будуть називати по три цифри, а ви повинні вибирати їх на екрані.

За результатами тесту вам буде надано оцінку вашого слуху. Єдиним недоліком цієї програми є його повне налаштування англійською мовою. Однак основна вимога полягає в тому, щоб розрізнити на слух дев'ять цифр.

Коли йти до лікаря

Якщо результати тесту покажуть, що слух поганий, запишіться до лора. Крім цього, варто відвідати його, якщо одне вухо чує гірше за інше, з'явився дзвін у вухах або інші симптоми, наприклад біль.

Лікар має точніші методи оцінки слуху, ніж додаток на телефоні, і він швидше розбереться, через що з'явилася проблема. Це може бути просто сірчаний корок, який потрібно видалити, а може бути стан, який вимагатиме встановлення слухового апарату.

А представникам деяких професій, наприклад музикантам чи людям, які працюють на галасливих підприємствах, можна робити щорічні перевірки навіть за відсутності симптомів.