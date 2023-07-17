Як зрозуміти, що в дитини розвивається астма

Бронхіальна астма не обов'язково супроводжується задухою, хрипами чи задишкою. Її діагностика може бути досить складною, тому що у цього захворювання немає універсального набору симптомів.

Астма зустрічається у людей різного віку, але найчастіше вона проявляється у дітей. За даними ВООЗ, бронхіальна астма – одне з найпоширеніших хронічних респіраторних дитячих захворювань.

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Бронхіальна астма – це хронічне запальне захворювання дихальних шляхів, зумовлене патологічними імунними реакціями. У цьому вона схожа на алергію, екзему або хворобу Крона, які також пов'язані з неправильною роботою імунної системи. Основний прояв астми – звуження просвіту бронхів, через що виникає сильний кашель та задуха.

Симптоми астми

Симптоми астми індивідуальні і можуть змінюватися від нападу. Найбільш поширені такі ознаки:

Кашель, що зберігається довгий час. Часто це ранній та єдиний симптом захворювання.

Поява чи загострення нападів кашлю вночі, чи після фізичної активності.

Порушення сну, безсоння, відчуття нестачі повітря.

Загальна слабкість, знижена активність дитини, скарги на швидку стомлюваність.

Прискорене дихання та задишка, що супроводжуються відчуттям стискання або болю в грудях.

Характерні хрипи та дихання зі свистом.

Спазм м'язів шиї та міжреберних м'язів під час дихання, втягування живота при вдиху. У деяких випадках спостерігається підйом та опускання плечей.

У дітей віком до 1 року, крім вищезгаданих ознак бронхіальної астми, можуть відзначатися втрата апетиту або характерне "кректання" під час годування.

Що може допомогти у діагностиці астми

Існують стани, які можуть посилювати перебіг астми у дітей, та й виглядати точнісінько як астматичні напади. До таких станів відносяться сезонна алергія, кислотний рефлюкс, вірусні чи бактеріальні інфекції, проблеми із серцем.

Відповіді на ці запитання допоможуть лікарю правильно поставити діагноз:

Як часто дитина кашляє чи хрипить протягом тижня?

Чи ці симптоми впливають на повсякденну активність?

Кашель чи хрипи будять вашу дитину вночі?

Які ліки, включаючи харчові добавки чи гомеопатичне лікування, приймала дитина. Вони полегшували стан?

Чи є у когось із членів сім'ї в анамнезі астма, алергія чи інші респіраторні захворювання?

Дітям віком від 7 років лікар може призначити різні тести на астму. Найчастіше це спірометрія – дослідження функції легень. Під час процедури дитина дихає у пристрій, який показує, чи є закупорка дихальних шляхів. Інший тест оцінює рівень запалення дихальних шляхів, фіксуючи, скільки оксиду азоту видихає малюк.