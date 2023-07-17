Як зрозуміти, що в дитини розвивається астма
Джерело:Mayo Clinic
Бронхіальна астма не обов'язково супроводжується задухою, хрипами чи задишкою. Її діагностика може бути досить складною, тому що у цього захворювання немає універсального набору симптомів.
Астма зустрічається у людей різного віку, але найчастіше вона проявляється у дітей. За даними ВООЗ, бронхіальна астма – одне з найпоширеніших хронічних респіраторних дитячих захворювань.
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Бронхіальна астма – це хронічне запальне захворювання дихальних шляхів, зумовлене патологічними імунними реакціями. У цьому вона схожа на алергію, екзему або хворобу Крона, які також пов'язані з неправильною роботою імунної системи. Основний прояв астми – звуження просвіту бронхів, через що виникає сильний кашель та задуха.
Симптоми астми
Симптоми астми індивідуальні і можуть змінюватися від нападу. Найбільш поширені такі ознаки:
- Кашель, що зберігається довгий час. Часто це ранній та єдиний симптом захворювання.
- Поява чи загострення нападів кашлю вночі, чи після фізичної активності.
- Порушення сну, безсоння, відчуття нестачі повітря.
- Загальна слабкість, знижена активність дитини, скарги на швидку стомлюваність.
- Прискорене дихання та задишка, що супроводжуються відчуттям стискання або болю в грудях.
- Характерні хрипи та дихання зі свистом.
- Спазм м'язів шиї та міжреберних м'язів під час дихання, втягування живота при вдиху. У деяких випадках спостерігається підйом та опускання плечей.
У дітей віком до 1 року, крім вищезгаданих ознак бронхіальної астми, можуть відзначатися втрата апетиту або характерне "кректання" під час годування.
Що може допомогти у діагностиці астми
Існують стани, які можуть посилювати перебіг астми у дітей, та й виглядати точнісінько як астматичні напади. До таких станів відносяться сезонна алергія, кислотний рефлюкс, вірусні чи бактеріальні інфекції, проблеми із серцем.
Відповіді на ці запитання допоможуть лікарю правильно поставити діагноз:
- Як часто дитина кашляє чи хрипить протягом тижня?
- Чи ці симптоми впливають на повсякденну активність?
- Кашель чи хрипи будять вашу дитину вночі?
- Які ліки, включаючи харчові добавки чи гомеопатичне лікування, приймала дитина. Вони полегшували стан?
- Чи є у когось із членів сім'ї в анамнезі астма, алергія чи інші респіраторні захворювання?
Дітям віком від 7 років лікар може призначити різні тести на астму. Найчастіше це спірометрія – дослідження функції легень. Під час процедури дитина дихає у пристрій, який показує, чи є закупорка дихальних шляхів. Інший тест оцінює рівень запалення дихальних шляхів, фіксуючи, скільки оксиду азоту видихає малюк.