Як розмови з партнером можуть покращити секс: практичні поради

Люди вступають у відносини з певним уявленням про те, як треба займатися сексом. Ці уявлення можуть бути засновані на попередньому досвіді або порно, але немає гарантій, що те, що працювало з минулим партнером, підійде й новому.

Чому виникають проблеми

Іноді люди вважають, що через деякий час дізнаються один про одного і секс налагодиться сам по собі, але так буває не завжди. Наприклад, якщо один хоче, щоб його ляскали під час сексу, а другому це здається занадто грубим, вони навряд чи стануть хорошими партнерами. А якщо жінка боїться зізнатися, що не отримує оргазм, аби не засмутити партнера, він думатиме, що все йде як треба, і нічого не мінятиме.

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Як допоможуть розмови

Розмова про секс може здаватися незручною, але якщо люди уникають її, вони залишаються незадоволеними. Коли партнери говорять один з одним про секс і свої бажання, це впливає на близькість між ними і на задоволення відносинами, допомагає підтримувати пристрасть і отримувати частіші оргазми. За даними метааналізу, пари, які не говорять про секс, частіше повідомляють про інтимні проблеми.

Як говорити про секс з партнером

Не варто покладатися лише на невербальне спілкування. Ніхто не забороняє підморгувати партнеру, голосніше стогнати чи сильніше згинатися, але такі сигнали можна розуміти по-різному. Хтось вирішить, що треба продовжувати так само, інший – що варто збільшити темп, третій – що час переходити до наступних пестощів. А що з цього хотів партнер, невідомо, адже він про це не сказав. При цьому озвучувати свої бажання теж не завжди обов'язково, можна просто взяти та спрямувати руку партнера.

Краще не обговорювати секс відразу після статевого акту, це може виглядати як розбір польотів. Потрібно підібрати момент, коли обидва партнери розслаблені, нічим не зайняті та нікуди не поспішають. Якщо говорити про секс безпосередньо ніяково, можна схитрувати.

Наприклад, подивитися разом фільм, де є сексуальні сцени, які хотілося б повторити. Ще можна встановити на телефон додаток, який працює як тіндер, але для сексуальних практик. Партнери мають відповідати на запитання про секс у форматі "так", "ні", "можливо". Якщо обидва партнери дадуть відповідь "так" або "може бути" на картку з БДСМ, додаток видасть збіг. Коли партнер заздалегідь впевнений, що його не вважатимуть збоченцем, говорити про свої бажання простіше.