Як розмір грудей впливає на пітливість жінки: результати дослідження

Дослідники з Великої Британії провели експеримент, який виявив цікаву залежність між об'ємом грудей у ​​жінок та інтенсивністю потовиділення у цій області під час фізичних вправ. Отримані дані суперечать загальноприйнятим уявленням.

Вплив на потовиділення мають різні чинники, включаючи розміри тіла, метаболізм і довкілля. Вчені з Університету Саутгемптона припустили, що у жінок пітливість грудей також корелює з розміром бюста.

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Нове дослідження жіночих грудей

У дослідженні взяли участь 22 жінки віком близько 28 років. Вони проходили випробування у кліматичній камері при температурі +32 градусів за Цельсієм та вологості 53%. Учасниці відповідали певним критеріям, включаючи регулярні тренування, відсутність певних захворювань та операцій, а також різні розміри грудей.

Перед тестуванням жінкам рекомендували уникати інтенсивних тренувань, кофеїну та алкоголю, а також не вживати їжі за три години до початку експерименту. Їм також було важливо не використовувати креми та гелі на грудях.

У ході експерименту учасниці займалися на біговій доріжці протягом 50 хвилин за субмаксимального навантаження. У цей час реєструвалися теплофізіологічні показники, включаючи температуру тіла, частоту серцебиття і рівень газів, що видихаються.

Наприкінці тренування вимірювали щільність потових залоз та місцеву пітливість у ділянці грудей. Використовувалися 3D-сканування для визначення площі поверхні грудей та йодні патчі для виявлення активних потових залоз.

Розмір має значення

Аналіз даних показав, що щільність потових залоз зменшувалась зі збільшенням площі поверхні грудей, але інтенсивність потовиділення кожної залози залишалася незмінною. У підсумку, загальна пітливість в ділянці грудей знижувалася зі збільшенням її розмірів. Крім того, порівняно з центральною частиною грудей, в області сосків і під ними щільність потових залоз і пітливість були значно нижчими.

Автори підкреслюють практичне значення дослідження для виробників спортивної білизни, які можуть використовувати ці дані для створення більш комфортних і функціональних бюстгальтерів для жінок з різними розмірами грудей. Це, своєю чергою, може сприяти активнішому життю.