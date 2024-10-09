Дівчина змусила хлопця пройти ряд тестів та контролює розпорядок його дня: причина несподівана

Подружжя із Клівленда називає себе "біохакерами". Пара поставила собі за мету прожити до 150 років.

Чоловік та жінка повністю змінили свій розпорядок дня, щоб прожити якомога довше. Про це пише LADbible.

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Як живе подружжя "біохакерів"

33 річна Кайла Барнс-Ленц та 36-річний Воррен Ленц є фітнес-аматорами. Їхня мета – прожити до 150 років, що майже вдвічі перевищує вік середньостатистичного американця.

Жінка є співвласницею LYV the Wellness Space, так званої "клініки довголіття", а також ведучою подкасту "Оптимізація довголіття". Її чоловік працює в маркетинговому агентстві.

Цікаво, що Кайла змусила Воррена пройти низку фізичних тестів, перш ніж побратися. Також вона контролює, щоб він дотримувався суворого розпорядку дня.

Пара розпочинає свій день з "оптимізації розуму і тіла" за допомогою спеціального пристрою для проведення імпульсної електромагнітної терапії, а також тренуючись та гуляючи на сонці.

Звісно, подружжя споживає лише органічну їжу. Крім цього, після обіду вони щодня занурюються у холодну воду та гіпербаричну кисневу камеру. Кайла та Воррен переконані, що це допомагає відновити пошкоджені клітини й зміцнює здоров'я.

Потім пара знову гуляє, після чого йде у сауну перед сном.

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*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.