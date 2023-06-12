Як відбувається ЕКЗ та чи можна підвищити результативність штучного запліднення

Екстракорпоральне запліднення (ЕКО) – це серія процедур, які використовуються для допомоги у зачатті дитини, покращення фертильності або запобігання генетичним проблемам.

Під час ЕКЗ зрілі яйцеклітини витягають із яєчників та запліднюють спермою в лабораторії. Після цього запліднену яйцеклітину (ембріон) переносять у порожнину матки. Один повний цикл ЕКЗ займає близько трьох тижнів. Іноді ці кроки розбиті на кілька частин, через що процес може зайняти більше часу.

Також на тему Понад 20 ЕКЗ і 25 років спроб: жінка народила донечку у 53 роки

ЕКЗ вважається найбільш ефективною формою допоміжних репродуктивних технологій. Процедуру можуть виконати з використанням власних яйцеклітин і сперми пари або ЕКЗ може мати яйцеклітини, сперму або ембріони від донора.

Як відбувається ЕКЗ

Усе починається із встановлення самого діагнозу "безпліддя". Згідно з протоколом, якщо вагітність не настає протягом 12 місяців при віці до 35 років або протягом 6 місяців при віці старше 35 років за умови регулярного статевого життя, потрібно звернутися до репродуктолога.

Треба пройти обстеження та отримати висновок про діагноз безпліддя. Далі починається гормональна стимуляція – це необхідно для отримання яйцеклітин. Якщо у природному циклі у жінки щомісяця дозріває одна яйцеклітина, то тут завдання репродуктолога отримати за можливості кілька (у середньому 9 – 12 ооцитів).

Гормональна стимуляція триває 10 – 14 днів. Далі починається трансвагінальна пункція для отримання ооцитів. Репродуктолог пунктує яєчники під контролем УЗД та віддає пробірку з фолікулярною рідиною ембріологу. Ембріолог під мікроскопом шукає ооцити.

Далі ембріологи проводять запліднення та культивують ембріони. Перенесення ембріонів проводять на четвертий – п'ятий день розвитку. Зазвичай переносять один ембріон.

Ембріони, які залишилися, піддають кріоконсервації (вітрифікації). При показаннях ембріонам проводять біопсію трофектодерми. Після неї ембріони також заморожуються та перенесення відкладається до отримання результатів генетичного тестування.

Якщо ж перенесення відбулося, то десь на 13 – 14 день після цього жінка здає аналіз на ХГЛ. Якщо результат позитивний, ще через два тижні необхідно пройти УЗД для встановлення терміну вагітності.

Як збільшити шанси на успішний результат

Пацієнти можуть збільшити шанси успішного результату. Перед вступом до протоколу необхідно пройти повне обстеження. Важливо постаратися вести здоровий спосіб життя: налагодити харчування, відмовитися від шкідливих звичок та зайнятися спортом.

Обов'язково потрібно виконувати всі рекомендації лікаря, оскільки процес стимуляції дуже складний. У цей період жінка отримує багато препаратів, які необхідно вводити у певний час.