Подолано третю хвилю пандемії, але не сам вірус

Останні два місяці були вкрай важкими для медичної системи України. За даними МОЗ, на піку епідемії в лікарнях одночасно перебували 44 тисячі пацієнтів, які потребували кисневої терапії. Під час третьої хвилі померло значно більше пацієнтів, ніж за весь час пандемії.

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Максимальну кількість хворих зареєстрували 4 квітня – понад 20 тисяч. Станом на 17 травня в Україні понад 2,1 мільйона людей інфікувались коронавірусом.

Наразі вчені НАН відзначають, що за період травневих свят динаміка виявлених випадків зменшилась, але кількість госпіталізацій навпаки.

Для лікарів не важливо, яка за рахунком хвиля пандемії, вони продовжують боротись за життя українців. Попри виснаженість, нестачу засобів індивідуального захисту, низьку потужність медичної системи – їм доводиться щодня лікувати пацієнтів та наражати на небезпеку себе.



Лікарі щоразу ризикують своїм життям, працюючи з ковід хворими / Фото 24 канал

Щоб захистити пацієнта, слід захистити медика

До слова, саме медики першими відчули удар епідемії в країні – медична система не була готова до поширення інфекцій – тож відсутність захисних костюмів та масок – стали причиною того, що медики становили понад 20% від кількості інфікованих.

Значну допомогу медичній системі надають волонтери та неурядові організації. В скрутний час важливо об’єднувати зусилля.

Procter & Gamble та Червоний Хрест України передають медикам понад 10 тисяч одиниць засобів індивідуального захисту для допомоги у боротьбі з пандемією.

Першими допомогу отримали медики Літинської центральної районної лікарні Вінницької області – такі необхідні засоби індивідуального захисту (ЗІЗ): респіратори типу FPP3, захисні багаторазові костюми, окуляри та антисептики.

Головний лікар Літинської ЦРЛ Сергій Кобель відзначив необхідність допомоги, адже медик не зможе захистити пацієнта, поки не буде захищений сам.

На сьогодні КНП Літинська районна лікарня обслуговує близько 24 тисяч населення. Від захисту медичного працівника залежить і життя пацієнта, а тому ми хочемо подякувати ще раз благодійникам, які допомагають нам у боротьбі з COVID-19,

– наголосив Сергій Кобель.

Також незабаром допомога буде спрямована Ямпільській центральній районній лікарні на Вінниччині.

"Між товариством Червоного Хреста України і P&G підписана угода про співпрацю. І от в рамках цієї угоди проводиться благодійна акція з підтримки лікувальних закладів. Сьогодні ми передаємо засоби захисту для медичних працівників Літинської центральної районної лікарні, зокрема, це костюми багаторазового використання, окуляри, респіратори і дезрозчин для дезінфекції рук", – розповів голова Вінницької обласної організації Товариства Червоного Хреста Сергій Глухенький.

18 опорних лікарень будуть забезпечені засобами захисту

Загалом в рамках співпраці з компанією P&G працівники та волонтери Червоного Хреста України передадуть найближчим часом понад 10 тисяч одиниць засобів індивідуального захисту до лікарень Києва і ще 7 областей країни: Чернівецької, Миколаївської, Львівської, Житомирської, Тернопільської, Дніпропетровської, Івано-Франківської.

Лікарні цих областей, що залучені у боротьбі з пандемією, отримають по 500 респіраторів типу FPP3, 50 захисних костюмів й окулярів та 50 одиниць антисептиків 1000 мл.

Спільно з Червоним Хрестом України ми забезпечуємо необхідними засобами індивідуального захисту 18 опорних лікарень по усій Україні. Разом з нашим партнером ми допомагаємо лікарям бути здоровими і захищеними у боротьбі з пандемією,

– підкреслив Дмитро Кисельов, генеральний директор Procter & Gamble в Україні.

Об'єднання зусиль в умовах пандемії

Червоний Хрест України не вперше співпрацює з Procter&Gamble. Минулого року компанія фінансувала запуск гарячої лінії з питань COVID-19. Лише за 2020 рік компанія P&G надала понад 522 тисяч одиниць продукції вартістю 13 млн гривень різним установам в рамках благодійних проєктів.

"Компанія P&G – соціально відповідальна і ми розділяємо схожі принципи та цінності, зокрема, у підтримці тих, хто цього найбільше потребує. Наразі ми об’єднуємо спільні зусилля, аби разом допомагати медичній спільноті, яка вже більше року продовжує боротися з пандемією COVID-19", – зазначив Максим Доценко, генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України.