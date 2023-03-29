Чи можна прискорити або відтермінувати місячні

Місячні – це важливий показник правильної роботи репродуктивної системи, який часто стає джерелом переживань багатьох жінок. Але іноді буває, що менструація починається дуже невчасно.

Наприклад, коли на носі довгоочікуване побачення чи відпустка, а менструація чи навіть її очікування може все зіпсувати. Тоді можна спробувати вплинути на цикл.

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Прискорення початку місячних

перш ніж втручатися у функціонування організму, переконайтеся у відсутності вагітності. Будь-які маніпуляції щодо прискорення чи уповільнення місячних загрожують як здоров'ю плода, так і репродуктивній системі жінки. У змін циклу є показання, наприклад, ендометріоз, але таке рішення приймає тільки лікар.

Найефективніший спосіб прискорити місячні – це не прийняти таблетку при вживанні гормональних контрацептивів. Але так можна роботи тільки після консультації з фахівцем. Особливо у разі прийому трифазних препаратів, тому що у процесі лікування доза ліків поступово збільшується.

"Індукція" місячних мастурбацією або сексом спрацює лише в тому випадку, якщо наближається термін їхнього початку. Особливо якщо стався оргазм, оскільки маткові скорочення можуть стимулювати процес відшарування ендометрію та початку менструації.

Може спровокувати місячні та гінекологічний огляд оскільки дзеркало трохи розкриває шийку матки.

Один із найпопулярніших народних методів прискорення місячних – це гаряча ванна з йодом та сіллю. Іноді цей спосіб працює. Однак приймати таку ванну не можна більш як 15 хвилин. Абсолютними протипоказаннями до подібних водних процедур вважаються гіпертонія, утворення у порожнині матки, аномалії яєчникової тканини, патології шийки матки або молочних залоз.

Відтермінування менструації

За аналогією з прискоренням відстрочити менструацію можна, якщо під час прийому оральних контрацептивів пропустити пустушки. Внаслідок цього місячні затримаються ще на три тижні. Знову ж таки, спочатку потрібно обговорити це рішення зі своїм лікарем. Інші методи, на жаль, не діють.