Що робити, щоб рано гоїлася швидше

На швидкість загоєння впливають тип, розмір, локалізація рани та стан здоров'я людини. Також важливо, як ви обробили рану після того, як її отримали. Якщо правильно доглядати за раною і тримати її вологою та чистою, вона гоїться приблизно за 10 днів.

Що впливає на загоєння ран

Спочатку рана кровоточить, потім протягом кількох хвилин кров згортається, щоб зупинити кровотечу. Згустки крові засихають і утворюється суха тимчасова кірка, що захищає тканину під ним.

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Іноді у рану потрапляють мікроби та викликають інфекцію, це порушує процес загоєння. Ознаки, що у рану потрапила інфекція:

Висока температура.

Тепла, червона, чутлива або опухла шкіра біля рани.

Кров чи гній із рани.

Неприємний запах.

Якщо з'явилися симптоми інфекції, потрібно звернутися до хірурга. Він обробить рану, порекомендує антибіотики та знеболювальні, якщо це необхідно.

Якщо рана чиста, то процес загоєння продовжується. Під захисною поверхнею струпа утворюється нова тканина, організм відновлює пошкоджені кровоносні судини та виробляє колаген, щоб почала формуватися нова шкіра.

Що робити, щоб рана гоїлася швидше

Тримати рану чистою та вологою. При зміні пов'язки слід очистити рану водою. Її краї промити з милом та нанести тонкий шар антибіотика або вазеліну, щоб поверхня рани залишалася вологою. Це запобігає утворенню рубців.

Потім рану слід перев'язати чистим бинтом. Міняти пов'язку потрібно не рідше одного разу на день. Під час купання краще прикривати рану, щоб вона не намокла.

Різноманітно харчуватися. Їсти фрукти, овочі, цільнозерновий хліб, знежирені молочні продукти, боби, нежирне м'ясо та рибу. Здорова їжа прискорює процес загоєння. Якщо у вас цукровий діабет або високий кров'яний тиск, контролюйте свій стан і вчасно пити таблетки, які призначив лікар. Це важливо, оскільки ці хвороби уповільнюють загоєння рани.

Не курити. Нікотин та шкідливі хімічні речовини в сигаретах впливають на судини та швидкість загоєння ран.

При правильному догляді більшість ран добре гояться, після них залишається лише невеликий рубець, або його немає взагалі. При великих ранах шрам, швидше за все, залишиться.