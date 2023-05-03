Як правильно користуватися біде

Біде використовують після дефекації або сечовипускання. Деякі люди вважають, що краще спочатку скористатися туалетним папером, а потім біде. Але можна обійтися й без нього.

Якщо біде вбудовано в унітаз, то не потрібно змінювати положення. При використанні автономного пристрою зручніше сісти обличчям до елементів керування. Так буде простіше налаштувати струмінь під себе.

Також на тему Все про високий тиск та як з ним боротися

Але можуть виникнути складності, якщо ви в штанях. Доведеться або їх зняти, або сісти спиною до елементів управління.

Якщо ви користуєтеся біде в громадському місці, не торкайтеся геніталіями до чаші.

Як користуватися буде

У вбудованих біде пульт керування повинен бути збоку, в автономних – уздовж стіни. Попередньо огляньте пристрій, щоб зрозуміти, звідки подається вода. У деяких видах біде вона тече як зі звичайного крана, в інших струмінь б'є вгору.

Після того як огляньте біде і знайдете зручне положення, можна розпочинати налаштування сили струменя та температури води. Деякі пристрої можуть мати чутливу панель керування. Тому не поспішайте та натискайте на кнопки або повертайте важелі акуратно. Почніть зі слабкого тиску води і поступово збільшуйте його силу до комфортного.

Потім підберіть правильну температуру. Щоб не отримати опік, спочатку увімкніть холодну воду, потім гарячу та починайте регулювати.

Дерматологи рекомендують митись водою 44 градусів за Цельсієм або нижче. Така вода відчуватиметься як тепла, допоможе змити весь бруд і не нашкодить організму.

Як і чим митися

Митися можна руками або використовувати губку завжди попереду назад. Для догляду за інтимною зоною досить простого м'якого мила без запаху.

Чим витиратися

Після підмивання можна витертись паперовим або звичайним рушником. Якщо ви не використовували мило для миття, то рушник потрібно відправити в кошик для білизни або відразу випрати.