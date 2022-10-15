Як голитись, якщо у вас є прищі

Голитися, коли на шкірі акне, прищі важко. Шкіра запалена, а якщо до неї додасться ще й подразнення після гоління, відчуття стануть нестерпними.

Ми вже писали, як правильно голитися, тепер підготували для вас поради від Американської асоціації дерматологів, як це робити, якщо у вас акне.

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Не голіть місця, де є прищі

Під час гоління можна зачепити прищі та поранити шкіру. Рана може інфікуватись, а згодом іноді утворюється рубець. Намагайтеся голити навколо запалених ділянок шкіри і не зачіпати проблемних місць.

Поміняйте бритву на електричну або з одним лезом

Бритва з кількома лезами голить чистіше, але створює сильне тертя. Замініть такий прилад на бритву з одним лезом чи електричну. Так, шкіра не буде так гладко виголеною, але це допоможе зменшити запалення.

Проконсультуйтеся з лікарем

Червоні запалені точки іноді приймають за акне, але проблема може бути у вростанні волосся або подразненні через небезпечне гоління. Дерматолог допоможе визначити проблему та розповість, як її вирішити.