Як правильно голитись: покрокова інструкція від науковців, яка вас здивує

Гоління – один з найпростіших способів позбутися волосся на обличчі та на інших частинах тіла. Але не всі вміють робити це правильно.

Але якщо голитись неправильно можуть з'явитися неприємні відчуття, роздратування та вросле волосся. Тому Американська асоціація дерматологів підготувала універсальну покрокову інструкцію.

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Намочіть шкіру та волосся

Перед початком гоління шкіру та волосся потрібно намочити. Для кращого результату голіться після теплого душу чи ванни. Так ви змиєте зайвий жир і відмерлі клітини шкіри, які можуть засмічувати лезо і заважати гладкому голінню.

Нанесіть крем або гель для гоління

Нанесіть крем або гель для гоління та залиште на дві – три хвилини. Крем проникне у волосся і пом'якшить його.

Голіться у правильному напрямку

Голитися потрібно у напрямку росту волосся, щоб уникнути подразнення шкіри та вростання.

Мийте станок для бритв після кожного руху

Після кожного руху лезо бритви необхідно промивати, щоб воно не засмічувалося, тоді гоління стане комфортним і не травмуватиме шкіру. Також Американська асоціація дерматологів рекомендує міняти лезо після п'яти – семи застосувань. Одноразову бритву (шок) використовуйте лише один раз.

Не тисніть бритвою на шкіру

Якщо бритва затупилась, може виникнути бажання сильніше натиснути на шкіру. В результаті – почервоніння, маленькі червоні прищики, а іноді невеликі ранки. Тупе лезо не голить настільки ефективно, зате може зрізати ділянку шкіри.

Не тягніть шкіру під час гоління

Якщо тягнути шкіру під час гоління, то волосся може вростати. Через це виникають печіння, свербіж і почервоніння, іноді ділянки вростання можуть загноїтися. Якщо у вас кучеряве волосся, ризик вростання підвищується.

Не залишайте станок для бритв у мокрому місці, душі або раковині. Через вологість на лезі розмножуються мікроби і гоління вже не буде безпечним.