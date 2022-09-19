Як доглядати за окулярами: прості та корисні поради від лікаря-офтальмолога

Якщо ви хочете, щоб окуляри для зору або сонцезахисні прослужили якомога довше, необхідно подбати про хороший догляд за ними.

Як не зіпсувати окуляри, розповів лікар-офтальмолог і учасник реаліті "Пара на мільйон" на Новому каналі Андрій Дзюба.

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Як доглядати за окулярами

Порада №1: знімайте окуляри двома руками. Якщо ви знімаєте їх однією рукою, наприклад, правою, то та дужка швидше зламається.

Порада №2: змінюйте носоупори. Коли вони стають зеленими чи жовтими, їх краще замінити. Ціна питання — приблизно 50 гривень.

Порада №3: носіть окуляри у футлярі.

Порада №4: протирайте їх. Є серветки з мікрофібри, які м’яко очищають лінзи. Не потрібно витирати окуляри футболкою чи паперовим рушником. Вони залишають мікроподряпини, які заважатимуть вашому зору.

Порада №5: бережіть лінзи від перепаду температур. Є лінзи з хорошого матеріалу, який сприяє дуже швидкому розпотіванню.

Порада №6: використовуйте спреї. Не нехтуйте спеціальними засобами для очистки окулярів — і не лише лінз, а й усієї оправи, тому що на ній залишається піт. Лайфхак: якщо вдома немає спрею, то розведіть мило в теплій воді та пінкою промийте окуляри. Потім змийте теплою проточною водою і протріть мікрофіброю.

І не забувайте про щорічне обстеження в офтальмолога. Адже недокорекція поганими окулярами сприяє погіршенню зору!