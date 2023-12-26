Є лише один правильний спосіб розморожування м'яса

Зазвичай про те, що потрібно розморозити м'ясо ми згадуємо в останній момент. І тоді в хід йде винахідливість, як от мікрохвильова, гаряча вода. Та це не завжди безпечно.

Експертка із харчування Кантха Шелке наполегливо рекомендує розморожувати м'ясо лише в один спосіб, аби воно було корисним, безпечним і смачним.

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Почнемо з того, як не можна розморожувати м'ясо. Це дійсно важливо, адже розморожування продукту неналежним чином може призвести до харчових отруєнь та хвороб.

Не слід економити час на процесі розморожування. Не варто залишати шматок м'яса танути за кімнатної температури, класти у гарячу воду чи готувати мерзлим,

– наголосила експертка з харчування.

Річ у тім, що в м'ясі можуть бути бактерії і під час нагрівання створюється прийнятне середовище для їх розмноження. І саме таким м'ясом легко отруїтися.

Ба більше, попри те, що багато мікрохвильових мають функцію розморозки, це також не найкращий варіант для розморожування м'яса.

Розморожуйте безпечно

Тож, як правильно розморожувати м'ясо, аби воно було не лише смачним, а й корисним і безпечним для вживання?

Кантха Шелке зазначила, що найбезпечніше місце для розморожування м'яса – це холодильник.

Просто покладіть пакет із м'ясом на тарілці в нижній частині холодильника після того, як дістанете його з морозилки.

. Час розморожування залежатиме від виду м'яса. Наприклад, для фаршу потрібен день, а для великих шматків м'яса знадобиться дві доби.

Зазначають, що розморожене м'ясо можна буде безпечно зберігати в холодильнику 4 – 5 днів перед приготуванням. Але температура зберігання повинна бути не більшою, ніж 5 градусів.