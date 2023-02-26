Як позбутися тарганів і не нашкодити собі

Таргани не лише гидкі, але й можуть бути небезпечними для здоров'я. Але позбутися їй вкрай важко.

Звичайного прибиранням в боротьбі з тарганами буде мало. Ефект від цього буде лише короткочасним, а потім таргани можуть знову повернутись до квартири.

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Як позбутись тарганів

Для знищення тарганів потрібно приділити час і чистку краще проводити в три етапи:

підготовка приміщення;

дезінсекційна обробка;

доведення до ладу приміщення.

Підготовка приміщення

Для початку потрібно провести генеральне прибирання, зокрема важкодоступних місць (навіть під холодильником). Так потріно зробити з кількох причин. По-перше, дезінсекційні препарати спрацюють, тільки якщо не потраплятимуть на бруд та жир.

По-друге, засоби проти тарганів важливо зберегти на важкодоступних поверхнях приблизно на місяць, щоб знищити всю популяцію комах, які люблять ховатися саме там.

Винесіть із приміщення або герметично запакуйте всі продукти, посуд, іграшки та інші речі, які не збираєтесь обробляти.

Хоча інсектициди після висихання зазвичай не пахнуть і не поширюються повітрям, вони в жодному разі не мають потрапляти в організм людей і домашніх.

Відсуньте меблі та велику побутову техніку від стін – за ними люблять селитися таргани. Ці області мають бути оброблені особливо ретельно. Звільніть внутрішню частину кухонних меблів – її теж потрібно буде обробляти.

Дезінсекція

Вимкніть побутову техніку від електромережі та надягніть маску для захисту органів дихання. Проводити дезінсекційну обробку потрібно строго за інструкцією. Використовуйте засоби максимум 3 класу небезпеки (помірно небезпечні), а краще 4 класу небезпеки (малонебезпечні).

Для досягнення максимальної ефективності засоби мають бути на оброблених поверхнях близько 24 годин. Після обробки категорично не можна заходити у приміщення раніше як за три години, оскільки розчини не встигнуть повністю осісти і висохнути.

Що робити після дезінсекції

Потрібно провітрювати приміщення щонайменше пів години, щоб зникли залишкові запахи. Найкраще влаштувати протяг. Після цього настає час для вологого прибирання, яке потрібно проводити обов'язково в рукавичках.

Кімнати потрібно прибирати при відчинених вікнах та включеній припливно-витяжній вентиляції. За допомогою мильно-содового розчину змийте засоби з усіх поверхонь, з якими ви і ваші вихованці можете стикатися. З більш недоступних місць дезінсектори можна видалити приблизно через місяць-півтора. Одяг, в якому ви були під час обробки приміщення, потрібно замочити у гарячому мильно-содовому розчині на кілька годин, після чого випрати у свіжому розчині.