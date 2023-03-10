Акне на спині: як позбутись таких прищів

Акне на спині, шиї та плечах – поширена проблема. Найчастіше акне з'являється в період статевого дозрівання, але останнім часом все частіше зустрічається і у дорослих людей.

Чому виникають прищі на спині

Головна причина появи акне на спині у підлітків та дорослих – надмірне вироблення шкірного сала. Тут можна говорити переважно про генетичну схильність до посиленого вироблення шкірного сала, а також гормональних сплесків.

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Серед інших причин – порушення в роботі системи травлення, стрес і нестача сну. Варто сказати і про зовнішні фактори, які певною мірою можуть погіршувати стан: одяг та спідня білизна з синтетичних тканин створюють сприятливе середовище для розмноження бактерій.

Ще однією причиною висипань на шкірі спини та плечей може бути побічний ефект від прийому вітамінів групи В. Чинники, які викликають акне на обличчі, можуть призвести до появи акне й на спині.

Насправді надактивні сальні залози, надлишок мертвих клітин шкіри і бактерії здатні призвести до акне на будь-якій ділянці тіла. Причинами можуть бути гормональні зміни – статеве дозрівання або вагітність, деякі ліки – стероїди або замісна терапія тестостероном.

Як лікувати акне на спині

Хороший щоденний догляд за шкірою – головне при акне. Безрецептурне лікування часто стає першим кроком для боротьби з акне.

Серед популярних засобів:

Перекис бензоїлу – допомагає вбити бактерії, що викликають акне. При щоденному використанні допомагає контролювати акне на спині та зменшує появу нових висипів. Дослідження показують, що пероксид бензоїлу працює найкраще, якщо залишити його на шкірі спини на 2 – 5 хвилин.

Сірка та резорцин.

Саліцилова кислота.

Важливо використовувати чисті рушники, простирадла та наволочки, щоб на них не накопичувалися бактерії. Намагайтеся прати простирадла та рушники хоча б раз на тиждень.

Також варто звернутись до дерматолога. Фахівець може порекомендувати: