Акне на спине: как избавиться от таких прыщей
Источник:Cleveland Clinic
Акне на спине, шее и плечах – распространенная проблема. Чаще акне появляется в период полового созревания, но в последнее время все чаще встречается и у взрослых людей.
Почему возникают прыщи на спине
Главная причина появления акне на спине у подростков и взрослых – чрезмерная выработка кожного сала. Здесь можно говорить преимущественно о генетической предрасположенности к усиленной выработке кожного сала, а также гормональных всплесков.
Также на тему: Может ли чайное дерево вылечить прыщи
Среди других причин – нарушения в работе пищеварительной системы, стресс и недостаток сна. Следует сказать и о внешних факторах, которые в определенной степени могут усугублять состояние: одежда и нижнее белье из синтетических тканей создают благоприятную среду для размножения бактерий.
Еще одной причиной высыпаний на коже спины и плеч может быть побочный эффект от приема витаминов группы В. Факторы, вызывающие акне на лице, могут привести к появлению акне и спине.
В действительности сверхактивные сальные железы, избыток мертвых клеток кожи и бактерии способны привести к акне на любом участке тела. Причинами могут быть гормональные изменения – половое созревание или беременность, некоторые лекарства – стероиды или заместительная терапия тестостероном.
Как лечить акне на спине
Хороший ежедневный уход за кожей – главное при акне. Безрецептурное лечение часто становится первым шагом для борьбы с акне.
Среди популярных средств:
- Перекись бензоила – помогает убить вызывающие акне бактерии. При ежедневном использовании помогает контролировать акне на спине и уменьшает появление новых сыпей. Исследования показывают, что пероксид бензоила работает лучше, если оставить его на коже спины на 2-5 минут.
- Сера и резорцин.
- Салициловая кислота.
Важно использовать чистые полотенца, простыни и наволочки, чтобы на них не скапливались бактерии. Старайтесь стирать простыни и полотенца хотя бы раз в неделю.
Также следует обратиться к дерматологу. Специалист может порекомендовать:
- Лекарства для местного применения, такие как перекись бензоила, ретиноиды и антибиотики, непосредственно наносимые на кожу.
- Антибиотики или изотретиноин для употребления.
- Физические процедуры, включая лазерную терапию, светотерапию или дермабразию – удаление поверхностных слоев кожи.