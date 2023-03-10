Акне на спине: как избавиться от таких прыщей

Акне на спине, шее и плечах – распространенная проблема. Чаще акне появляется в период полового созревания, но в последнее время все чаще встречается и у взрослых людей.

Почему возникают прыщи на спине

Главная причина появления акне на спине у подростков и взрослых – чрезмерная выработка кожного сала. Здесь можно говорить преимущественно о генетической предрасположенности к усиленной выработке кожного сала, а также гормональных всплесков.

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Среди других причин – нарушения в работе пищеварительной системы, стресс и недостаток сна. Следует сказать и о внешних факторах, которые в определенной степени могут усугублять состояние: одежда и нижнее белье из синтетических тканей создают благоприятную среду для размножения бактерий.

Еще одной причиной высыпаний на коже спины и плеч может быть побочный эффект от приема витаминов группы В. Факторы, вызывающие акне на лице, могут привести к появлению акне и спине.

В действительности сверхактивные сальные железы, избыток мертвых клеток кожи и бактерии способны привести к акне на любом участке тела. Причинами могут быть гормональные изменения – половое созревание или беременность, некоторые лекарства – стероиды или заместительная терапия тестостероном.

Как лечить акне на спине

Хороший ежедневный уход за кожей – главное при акне. Безрецептурное лечение часто становится первым шагом для борьбы с акне.

Среди популярных средств:

Перекись бензоила – помогает убить вызывающие акне бактерии. При ежедневном использовании помогает контролировать акне на спине и уменьшает появление новых сыпей. Исследования показывают, что пероксид бензоила работает лучше, если оставить его на коже спины на 2-5 минут.

Сера и резорцин.

Салициловая кислота.

Важно использовать чистые полотенца, простыни и наволочки, чтобы на них не скапливались бактерии. Старайтесь стирать простыни и полотенца хотя бы раз в неделю.

Также следует обратиться к дерматологу. Специалист может порекомендовать: