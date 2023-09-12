4 простих способи позбутись закрепу

Складнощі з випорожненням кишківника досить серйозна проблема, яку люди часто ігнорують, але наслідки цього стану можуть бути досить серйозними. Чим довше людина страждає від закрепу, тим складніше його зрештою подолати.

Як позбутися закрепу розповіла лікарка-терапевт Анастасія Коваль. Вона також пояснила, коли це стає проблемою.

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Що таке закреп, причини виникнення

Характеризується закреп неповним (або затрудненим чи недостатнім) вивільненням кишечника під час дефекації або затримкою дефекації як такої.

Найчастіше причинами закрепу є:

нераціональне харчування з недостатністю клітковини в раціоні, або коли в раціоні багато білка.

зневоднення.

нестача фізичної активності.

вагітність.

депресія.

тривожність.

стрес.

Як швидко позбутися закрепу вдома

Закреп може бути викликаний хворобами кишківника. Такими як геморой, рак кишківника, кишкова непрохідність.

Якщо раніше ви не страждали на закрепи, можна спробувати позбутись проблеми в домашніх умовах. Для цього лікарка пропонує 4 способи, які допоможуть вам випорожнити кишківник.

Касторова олія: доза для дітей – 1 чайна ложка, для дорослих – 1 столова ложка. Полегшення зазвичай настає через кілька годин після прийому цієї олії. Фізичні вправи: це може бути йога, пробіжка, зарядка, банально можуть допомогти присідання. Навіть звичайна прогулянка швидким темпом здатна полегшити ваш стан. Трав'яні відвари материнки, кінського щавелю, меліси. З'їсти продукти, які мають послаблювальну дію: смузі зі свіжих овочів та фруктів, чорнослив, абрикоси, кефір.

Коли до лікаря

Варто звернутись до лікаря, якщо проблема не зникла, особливо, якщо закреп має хронічний характер.

Зазвичай люди справляються з цим неприємним станом, використовуючи послаблювальні засоби. Проте я не підтримую такий підхід вирішення проблеми, адже основну причину це ніяк не ліквідує,

– застерегла лікарка.

При хронічних закрепах варто звернутись на консультацію до сімейного лікаря, гастроентеролога та проктолога.

Натомість, якщо довго ігнорувати хронічний закреп, можна отримати ускладнення:

геморой

випадіння прямої кишки

анальні тріщини

отруєння організму.

Профілактика закрепів

Люди, які страждають від закрепу, мають переглянути своє харчування. Варто подбати, аби ваша тарілка була збалансована і містила продукти, багаті на клітковину.

Що їсти, щоб попередити закрепи:

овочі (морква, картопля, зелений горошок, броколі, капуста, зелень);

фрукти та цитрусові (банани, яблука, ківі, апельсини та мандарини);

чорнослив;

бобові у вигляді квасолі, чечевиці;

висівки, цільнозерновий хліб.

Також, за словами лікарки, важливо бути фізично активним і не забувати про достатнє вживання води. Лише комплексний підхід до усунення проблеми дозволить вам позбутися закрепу.