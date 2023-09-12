4 простых способа избавиться от запора
Источник:Факты Здоровье
Сложности с стулом кишечника довольно серьезная проблема, которую люди часто игнорируют, но последствия этого состояния могут быть достаточно серьезными. Чем дольше человек страдает от запора, тем сложнее его в конце концов преодолеть.
Как избавиться от запора рассказала врач-терапевт Анастасия Коваль. Она также объяснила, когда это становится проблемой.
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Что такое запор, причины возникновения
Характеризуется запором неполным (или затрудненным или недостаточным) высвобождением кишечника во время дефекации или задержкой дефекации как таковой.
Чаще всего причинами запора являются:
- нерациональное питание с недостаточностью клетчатки в рационе или когда в рационе много белка.
- обезвоживание.
- нехватка физической активности.
- беременность.
- депрессия.
- тревожность.
- стресс.
Как быстро избавиться от запора дома
Если раньше вы не страдали запорами, можно попытаться избавиться от проблемы в домашних условиях. Для этого врач предлагает 4 способа, которые помогут вам опорожнить кишечник.
- Касторовое масло: доза для детей – 1 чайная ложка, для взрослых – 1 столовая ложка. Облегчение обычно происходит через несколько часов после приема этого масла.
- Физические упражнения: это может быть йога, пробежка, зарядка, банально могут помочь приседания. Даже обычная прогулка быстрым темпом способна облегчить ваше состояние.
- Травяные отвары душицы, конского щавеля, мелиссы.
- Съесть продукты, которые оказывают слабительное действие: полосы из свежих овощей и фруктов, чернослив, абрикосы, кефир.
Когда к врачу
Следует обратиться к врачу, если проблема не исчезла, особенно, если запор имеет хронический характер.
Обычно люди справляются с этим неприятным состоянием, используя слабительные средства. Однако я не поддерживаю такой подход решения проблемы, ведь основную причину это никак не устраняет,
– предостерегла врач.
Если долго игнорировать хронический запор, можно получить осложнения:
- геморрой
- выпадение прямой кишки
- анальные трещины
- отравления организма.
Профилактика запоров
Люди, страдающие запором, должны пересмотреть свое питание. Следует позаботиться, чтобы ваша тарелка была сбалансирована и содержала продукты, богатые клетчаткой.
Что есть, чтобы предупредить запоры:
- овощи (морковь, картофель, зеленый горошек, брокколи, капуста, зелень);
- фрукты и цитрусовые (бананы, яблоки, киви, апельсины и мандарины);
- чернослив;
- бобовые в виде фасоли, чечевицы;
- отруби, цельнозерновой хлеб.
Также, по словам врача, важно быть физически активным и не забывать о достаточном употреблении воды. Только комплексный подход к устранению проблемы позволит вам избавиться от запора.