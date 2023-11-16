Чому люди бояться йти до лікарів та як побороти цей страх

Якщо у вашому будинку протікає дах, ви ж не будете чекати поки всі меблі відсиріють і штукатурка почне сипатись на голову. З вашим здоровʼям це працює так само. Ви маєте слідкувати за ним, поки не стало геть погано.

Але деякі люди бояться йти до лікаря, здавати аналізи і дізнаватися про результати – це і є явище FOFO, страх дізнатися або почути щось, можливо погане.

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Страх – це вроджена емоція, яка відіграє важливу роль у запобіганні потенційної небезпеки для фізичного та психологічного здоровʼя. Однак часом це почуття може виникнути в контексті, де реальної загрози немає, а скоріше є результатом вигаданих уявлень.

Страх невідомості

Боятись змін – це нормально. Людина почувається в безпеці, коли довкола порядок і рутина, а зміни не порушують звичний ритм життя. Тому деякі люди бояться йти до лікаря: раптом він скаже страшний діагноз, чи доведеться приймати ліки, робити неприємні процедури, сісти на строгу дієту чи поміняти весь розпорядок дня?

Можна сховати голову в пісок, але гра в страуса не допоможе позбутися проблеми.

Страх перед болем та лікарями

Страх перед болючими процедурами, може бути сильним мотиватором для уникнення медичної допомоги. Деякі люди мають айхмофобію – страх гострих предметів чи голок.

Також існує ятрофобія – страх лікарів та всього, що пов'язано з медициною. Під тиском таких емоцій людина не тільки не захоче пройти обстеження і дізнатися про діагноз, вона навіть не зможе спокійно розповісти лікареві про причини візиту (якщо, звичайно, взагалі дійде до медичного кабінету).

Як побороти ці страхи

Зі страхом невідомості, лікарів та медичних маніпуляцій можна впоратися, і починати треба з причин.

Знайти підтримку. Якщо поряд буде близька людина, яка готова підтримати і вислухати, вам буде простіше впоратися зі страхом невідомості. Наприклад, вам надійшло сповіщення з результатами аналізу і ви боїтеся відкрити листа. Спробуйте зробити це разом з кимось: так ви знатимете, що поруч є той, хто вас не покине і ви в безпеці.

Боріться з негативними думками. Вони заважають правильно оцінювати ситуацію.

Вчіться зупиняти потік тривожних думок. Почніть з того, щоб просто зупинитися і подумати, наскільки реальна та логічна ваша думка. Подумайте, що б ви сказали іншій людині в такій ситуації, і подумки озвучте це собі.

Вчіться контролювати тривогу. Якщо ви відчуваєте страх, коли стоїте перед кабінетом лікаря, спробуйте дихальну техніку. Зосередьтеся на диханні, повільно вдихайте через ніс, видихайте через рот. Думайте лише про дихання. Якщо складно зосередитися, спробуйте рахувати до чотирьох або п'яти на вдиху та видиху.

Якщо ви відчуваєте, що не можете впоратися самостійно або FOFO переростає у фобію, зверніться за консультацією до психолога.