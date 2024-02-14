Як виникає кохання та чому воно закінчується

Кохання – одне з найпрекрасніших та найзагадковіших почуттів, яке з давніх часів викликає захоплення, надихає та, на жаль, іноді призводить до глибоких розчарувань. Воно може виникати раптово, немов буря, або розвиватися поступово, перетворюючись з простої симпатії у міцне і тривале почуття.

Як виникає кохання

Для початку варто розібратися, чим закоханість відрізняється від кохання. По суті, все це лише етапи того самого почуття. Закоханістю ми називаємо перші "стадії" кохання – пристрасть і потяг. За їхні прояви відповідає кілька гормонів: естроген, тестостерон, дофамін, серотонін та норадреналін.

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На початковому етапі відбувається значний прилив крові до центру задоволення в головному мозку – людина відчуває нав'язливу фіксацію на об'єкті своєї закоханості. Те саме почуття байдужості до всього, що не стосується тієї самої людини.

Коли почуття минають

На щастя, з часом це минає – погодьтеся, у такому стані важко думати про інші важливі речі. На зміну пристрасті та потягу приходить привʼязаність. Нею керує окситоцин – він створює це відчуття спокою та комфорту. Те саме, за що багато хто цінує тривалі міцні відносини.

Відчуття закоханості в нову людину може виникнути у той момент, коли буря емоцій з теперішнім партнером вже минула. Пристрасть зменшила оберти, життя здається повсякденним і звичним. На тлі давно знайомого партнера нові почуття можуть здатися ковтком свіжого повітря, бурею емоцій, за якими людина встигла скучити. Крім того, у тривалих відносинах може настати етап кризи та частих конфліктів. З іншою людиною цього немає.

А ще буває так: на тлі комфортних і ніжних взаємин з однією людиною з'являються почуття до іншої. При цьому немає бажання закінчувати теперішні відносини, але й відмовлятися від нової закоханості та уподобання теж не хочеться.