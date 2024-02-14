Как возникает любовь и почему она заканчивается

Любовь - одно из самых прекрасных и загадочных чувств, которое с давних времен вызывает восхищение, вдохновляет и, к сожалению, иногда приводит к глубоким разочарованиям. Она может возникать внезапно, словно буря, или развиваться постепенно, превращаясь из простой симпатии в крепкое и длительное чувство.

Как возникает любовь

Для начала стоит разобраться, чем влюбленность отличается от любви. По сути, все это лишь этапы одного и того же чувства. Влюбленностью мы называем первые "стадии" любви – страсть и влечение. За их проявления отвечает несколько гормонов: эстроген, тестостерон, дофамин, серотонин и норадреналин.

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На начальном этапе происходит значительный прилив крови к центру удовольствия в головном мозге – человек испытывает навязчивую фиксацию на объекте своей влюбленности. То самое чувство безразличия ко всему, что не касается того самого человека.

Когда чувства проходят

К счастью, со временем это проходит – согласитесь, в таком состоянии трудно думать о других важных вещах. На смену страсти и влечения приходит привязанность. Ею управляет окситоцин – он создает это ощущение спокойствия и комфорта. То самое, за что многие ценят длительные крепкие отношения.

Ощущение влюбленности в нового человека может возникнуть в тот момент, когда буря эмоций с нынешним партнером уже прошла. Страсть сбавила обороты, жизнь кажется обыденной и привычной. На фоне давно знакомого партнера новые чувства могут показаться глотком свежего воздуха, бурей эмоций, по которым человек успел соскучиться. Кроме того, в длительных отношениях может наступить этап кризиса и частых конфликтов. С другим человеком этого нет.

А еще бывает так: на фоне комфортных и нежных взаимоотношений с одним человеком появляются чувства к другому. При этом нет желания заканчивать нынешние отношения, но и отказываться от новой влюбленности и привязанности тоже не хочется.