Правильна підготовка до здачі аналізів – ключ до правдивих результатів. У цьому матеріалі зібрані найактуальніші поради та експертні рекомендації, щоб ви могли уникнути типових помилок.

Продовжуємо розбиратися, як правильно підготуватись до здачі аналізів. Які препарати можна приймати? Чи варто пити вітаміни або бігати марафон напередодні? Як впливає святкова вечеря на результати? Розібрався 24 Канал посиланням на National Library of Medicine.

Також на тему Вакцинація по-новому: Україну чекають зміни в Національному календарі щеплень із 2026 року

Прийом ліків перед аналізами: потрібно скасовувати чи ні?

Єдиного правила немає: все залежить від конкретного препарату. Будь-які ліки можуть по-різному впливати на лабораторні показники. Тому обов’язково повідомте лікаря та працівників лабораторії про все, що приймаєте, навіть якщо це звичні засоби.

Деякі ліки варто приймати безпосередньо перед аналізом – це частина діагностичного процесу. Наприклад, статини спеціально знижують рівень "поганого" холестерину, і липідограму оцінюють на тлі їхнього регулярного прийому. Левотироксин також не варто пропускати, але аналіз на Т4 рекомендується здавати, ще не прийнявши ранкову дозу препарату.

Не припиняйте прийом життєво необхідних ліків: препарати від тиску, інсулін, антикоагулянти (наприклад, варфарин) не можна скасовувати перед здачею аналізів.

Деякі медикаменти можуть змінювати результати аналізів як побічний ефект – наприклад, курс антидепресантів іноді підвищує показники печінкових ферментів. Однак відмовлятися від них перед аналізами не потрібно.

Найкраще – проконсультуватися з лікарем щодо того, чи варто приймати "ранкову" таблетку до чи після здачі крові. Запивати ліки слід лише чистою водою, без чаю, кави чи соку.

Вітаміни та БАДи: чи справді вони впливають на результати?

Фахівці рекомендують за кілька днів до здачі аналізів відмовитись від вживання вітамінів, БАДів та мінеральних комплексів.

Рослинні та мінеральні добавки часто впливають на результати лабораторної діагностики. Наприклад, біотин, який часто зустрічається у добавках для краси, може спотворювати результати аналізів на гормони, деякі серцеві показники та навіть онкомаркери.

Вітамін С впливає на показники глюкози, лейкоцитів та інші результати аналізів крові та сечі. Креатин зі спортивних добавок підвищує рівень креатиніну, через що лікар може помилково підозрювати хвороби нирок.

Краще припинити приймання БАДів, вітамінних і фітопрепаратів мінімум за декілька днів до здачі крові – це допоможе уникнути хибних результатів і непотрібного хвилювання.

Як харчування впливає на аналізи?

Поради залежать від типу дослідження, але головне правило – дотримуйтесь звичного раціону. Не варто впадати у крайнощі: ані суворо обмежувати себе заради "красивих" цифр, ані влаштовувати гастрономічне свято.

Якщо все ж таки не втримались і поласували тортом або шашликом, допоможе нічне голодування: 8 – 12 годин зазвичай достатньо, щоб організм перетравив їжу й аналізи були коректними. Проте, наприклад, рівень сечової кислоти може залишатися підвищеним навіть після цього періоду, на відміну від креатиніну, що швидше нормалізується.

Якщо переїли або змінили звичний режим харчування, краще перенести аналізи – так результати будуть більш об’єктивні.

Чи можна тренуватись або бігати марафон?

Перед здачею аналізів не рекомендується навантажувати себе незвичною фізичною активністю. Марафони, інтенсивні тренування та багатогодинний хайкінг можуть істотно впливати на результати: біохімію крові, роботу печінки й нирок.

Для спортсменів свої "норми", але навіть їм не варто здавати аналізи одразу після змагань або тренувань.

Найкраще – напередодні тестування зменшити фізичне навантаження до звичайного для себе рівня.

Аналізи та менструація: коли краще здавати?

Під час менструації можливі зміни окремих показників, найбільше це стосується статевих гормонів. Для кожного гормону існує оптимальний строк забору крові – наприклад, аналізи на ФСГ і ЛГ зазвичай призначають на 2 – 5 день циклу.

Менструація мало впливає на біохімію й загальний аналіз крові, хоча може трохи знижувати гемоглобін. А ось із сечею треба бути обережними: менструальна кров у пробі може спотворити результати, тому плановий аналіз сечі краще переносити, або ж використовувати гігієнічний тампон.

Що варто зробити перед здачею аналізів

Повідомте лікаря про всі прийняті ліки. За 2 – 3 дні відмовтеся від вітамінів, БАДів та спортивних добавок. Харчуйтеся як зазвичай, не переїдайте й не дотримуйтеся суворих обмежень напередодні. Мінімізуйте незвичні фізичні навантаження хоча б за добу до аналізів. Кров можна здавати під час менструації, а сечу краще відкласти до її завершення.

У будь-якому випадку, якщо є питання – уточніть деталі у свого лікаря. Саме він підкаже, як підготуватись так, щоб результати були максимально точними.