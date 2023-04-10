Як переконати прихильників теорії змов

Якось повіривши в теорію змови, вибратися з цієї кролячої нори буде непросто. Але ж можна якось переконати людину, яка вірить у конспірологічну теорію? Хочеться, звичайно, використовувати факти, контраргументи або навіть апелювати до емоцій. Але це не працює.

Спочатку важливо відповісти на запитання, а навіщо взагалі когось переконувати? Може нехай вірять у що хочуть. Але річ у тому, що люди, які вірять у теорії змови, можуть нашкодити не тільки собі, а й усьому суспільству, наприклад, антивакцинатори. Вони ризикують не тільки собою, але й можуть бути небезпечними для оточення.

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Небезпека конспірологічних теорій

Так сталося під час пандемії коронавірусу, коли деякі люди принципово відмовлялися від щеплень. Вакцинація більшості формує колективний імунітет, і частина людей, які не можуть зробити щеплення за станом здоров'я, покладаються на колективний імунітет. А антивакцинатори можуть ходити і розносити хворобу, навіть не знаючи про це, і заражати всіх довкола.

Або можна навести приклад батьків, які відмовляються від щеплень для своїх дітей. І ці діти можуть серйозно захворіти на все життя або навіть померти. Ідеального рішення, як саме переконати шанувальників теорії змови, вчені поки не знайшли. Але дещо вже зрозуміло.

Як переконати конспіролога

По-перше, автори радять не апелювати до емоцій, не тиснути на емпатію чи навпаки висміювати опонента через його переконання. Спростовувати теорію змови за допомогою фактів вважають учені, на жаль, теж неефективно. Зосередитись потрібно, навпаки, на профілактиці та освіті. Тобто треба навчити людей самим розпізнавати ненадійну інформацію та джерела до того, як вони зіткнуться з теорією змови.

Ну і навчати їх критичного та аналітичного мислення. Це не швидко, проте дієво і на все життя. І це довели дослідники, провівши для студентів тримісячний курс, де навчили їх критичного мислення та розповіли про поширені помилки сприйняття та логіки. Після його проходження учні стали менше вірити у теорії змови.

Є ще один цікавий метод – щеплення. Можна заздалегідь попередити людину, що вона може зіткнутися з певною теорією змови і одразу навести аргументи проти неї. Це непогано спрацює, але є кілька нюансів. По-перше, якщо той, хто поширює конспірологію, скаже, що це щеплення – це також частина змови, тобто використовує щеплення проти щеплення, то вона може перестати працювати.