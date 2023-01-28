Як максимально зберегти корисні властивості їжі під час приготування

Вчені проводили експерименти, як показують, як зберігаються вітаміни за різних способів готування. Виявляється, найбільше корисних властивостей – під час приготування на пару.

Відомо, що висока температура не впливає на вітамін К і більшість мінералів, крім калію. Але пошкоджує вітаміни Е, С та вітаміни групи B, крім рибофлавіну та ніацину. У їжі, яку смажать та запікають, знижується вміст вітамінів А, D та Е.

Також на тему: Чи шкідливо натще їсти щось солодке

Як готування впливає на вміст вітамінів

В одному дослідженні вчені з'ясовували, як різні методи приготування впливають на вміст вітаміну С у броколі, шпинаті та салаті. Овочі розділили на порції по 100 грамів. Потім окремо протягом п'яти хвилин варили, готували на пару та запікали у мікрохвильовій печі.

В результаті броколі, шпинат і салат втратили значну кількість вітаміну С при варінні – майже 50%, у мікрохвильовій печі – близько 25%. Найменше вітаміну С зруйнувалося при приготуванні на пару – в середньому від 8,6 до 14,3%.

В іншому дослідженні брала участь лише броколі. Її готували на пару і в мікрохвильовій печі, кип'ятили, смажили і обсмажували з варінням. Виявилося, що ці види приготування, крім обробки парою, призводять до значних втрат вітаміну С.

В експериментах брав участь і тунець. Рибу смажили, варили, запікали в мікрохвильовій печі та консервували. При варінні та запіканні тунець зберіг значну кількість омега-3 жирних кислот, на відміну від смаження та консервування.

Як зберегти корисні властивості їжі

Для того, щоб зберегти поживні речовини в їжі, можна спробувати такі способи: