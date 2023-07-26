Лікування імпотенції за допомогою протезування члена: як це працює

Імпотенція – це нездатність досягти ерекції або зберігати її досить довго, щоб займатися сексом. Кожен десятий чоловік у всьому світі страждає на імпотенцію. У кожного другого чоловіка проблеми з потенцією починаються ще до 45 років.

Перші згадки про протези для статевого члена в літературі датуються XVI ст. Зовнішній протез винайшов учень Леонардо да Вінчі – Амбруаз Паре. Протез був схожий на сучасні зовнішні жорсткі презервативи. Він був виконаний з дерева та мав отвір на кінці, що дозволяло полегшити процес сечовипускання та забезпечити можливість зачаття.

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Як протези допомагають відновити ерекцію

Нині в медицині для відновлення ерекції використовують два типи протезів: напівжорсткі та надувні. Напівжорсткі протези складаються з двох гнучких стрижнів, які поміщаються в тіло статевого члена і постійно утримують його у певній формі. Такий пристрій важко регулювати.

Після встановлення протеза член завжди перебуває в ерегованому стані. Це завдає дискомфорту. Чоловікам доводиться постійно маскувати свій статевий орган, наприклад за допомогою білизни.

Надувні (гідравлічні) імплантати вважаються зручнішими, оскільки дозволяють імітувати природну ерекцію та повертати член у неерегований стан. Принцип роботи ґрунтується на переміщенні рідини з однієї частини імплантату до іншої. Вони бувають трикомпонентними та двокомпонентними.

Трикомпонентні пристрої складаються з резервуару з рідиною, що розміщується під черевною стінкою, насосом та випускним клапаном у мошонці. А також двох надувних циліндрів усередині статевого члена, з'єднаних між собою герметичними трубочками.

Циліндри виготовляють із високоміцних матеріалів із гарною розтяжністю. Їх поміщають із протилежних сторін статевого члена в простір, який наповнює кров за нормальної потенції.

Циліндри заповнюють фізрозчином, що розміщується в резервуарі. Щоб досягти ерекції, чоловікові потрібно перемістити рідину з резервуара в циліндри за допомогою насоса, розташованого в мошонці. Робиться це простим натисканням. Щоб повернути член у розслаблений стан, необхідно стиснути замикаючий клапан над насосом і стиснути статевий член для переміщення всієї рідини в резервуар.



Як працює імплант / Фото Cleveland Clinic

Двокомпонентна модель працює за таким самим принципом, але в ній резервуар з фізрозчином – це частина насоса. Усі компоненти таких пристроїв приховані у тілі чоловіка.

При установці як напівжорстких, і надувних гідравлічних пристроїв чоловіки можуть досягти оргазму при еректильної дисфункції. Циліндри у двокомпонентних та трикомпонентних моделях не тільки механічно роблять член ригідним (виступають у ролі скелета), а й створюють певний тиск, при якому судини наповнюються кров'ю.

Статевий орган чоловіка із сучасними фалоендопротезами виглядає природно. Візуально визначити наявність пристрою усередині досить складно. Розміри фалоендопротезів повністю відповідають довжині члена. Найчастіше відсутність природної ерекції видає голівка члена, яка сильно змінює свій вигляд при механічному приведенні статевого органу в ригідний стан.

Навіть із найбезвихідніших ситуацій при порушенні еректильної дисфункції можна знайти вихід за допомогою фалоендопротезів. Сучасні пристрої практично не мають дефектів та можуть відновити еректильну функцію максимально природно. Чоловік може самостійно регулювати ригідність члена. До того ж вони дуже безпечні та довговічні, а для їх встановлення часом достатньо місцевої анестезії.